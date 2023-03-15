Gübre ithalatı uygunluk yazısı başvuru yerleri değiştirilebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ekinde yer alan ürünlerden amonyum nitrat, kalsiyum amonyum nitrat, potasyum nitrat ve sodyum nitrat ürünlerinin ithalat uygunluk yazısı için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne (BÜGEM), diğer ürünlerin ithalat uygunluk yazısı için firma merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne başvuru yapılıyordu.

Yapılan düzenlemeyle ise 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde, yıl sonuna kadar BÜGEM tarafından başvuru yerleri değiştirilebilecek.