Gümüş piyasaların yeni kahramanı

Gümüş fiyatları, uzun süredir beklenen rekoru sonunda kırdı. Spot fiyat dün 45 yıllık zirvesi 49.6 doları aştıktan sonra art arda yeni rekor denemeleri yaparak akşam saatlerinde 51 dolara kadar yükseldi. Değerli metaldeki bu sert ralli, hem altının tarihi yükselişinin hem de jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesinin bir sonucu. Gümüş bu yılın başından bu yana yüzde 73’ün üzerinde değer kazanarak, 2025’in en iyi performans gösteren emtialarından biri haline geldi. Böylece altını bile geride bırakan bir ivmeyle piyasalarda “yeni kahraman” olarak

öne çıktı.

Güvenli liman rüzgârı

Standard Chartered emtia araştırmaları başkanı Suki Cooper, "Gümüş piyasası Comex stoklarının rekor seviyelere ulaşması, Hindistan'da mevsimsel talebin artması ve kiralama oranlarının yükselmesiyle sıkılaşmaya devam ediyor. Yükseliş, güçlü ETP girişleriyle destekleniyor" dedi. Gümüşteki ralli, altının 4.000 dolar/onsun üzerine çıkmasının ardından hız kazandı. Faiz indirimleri, doların zayıfl aması ve jeopolitik risklerin artması hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların ilgisini gri metale çevirdi. ABD'nin içinde bulunduğu mali belirsizlik, Çin ve Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmesi ve ETF'lere olan yoğun talep fiyatları destekleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Sanayi talebi de güç veriyor Gümüş, yalnızca bir değer saklama aracı değil, aynı zamanda güçlü bir sanayi metali. Elektrikli araçlar, güneş panelleri ve elektronik üretiminde artan talep, arz-talep dengesini daraltarak yükselişi destekliyor. UBS analistleri, "Yükseliş yalnızca finansal talebe dayanmıyor. Gümüş, özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerinde stratejik bir girdiye dönüşüyor. Bu da fiyatların daha kalıcı şekilde yüksek kalabileceği anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi talebi de güç veriyor

ARTIK 60 DOLAR KONUŞULUYOR!

Uzmanlara göre gümüşte yükseliş trendi bitmiş değil. Piyasalardaki ivme, büyük fi nans kuruluşlarını da tahminlerini 50-60 dolar aralığına revize etmeye yöneltti.

HSBC: Bankanın analistlerine göre yılın geri kalanında gümüş ons başına 45,00 ila 53,00 dolar arasında işlem görebilir. Önümüzdeki yıl ise gümüş fi yatının ons başına 40,00 ila 55,00 dolar arasında olması bekleniyor.

UBS: İsviçreli bankaya göre gri metalin fi yatı 2026 ortasında 55 dolara tırmanabilir. Değerli metallere olan yatırımcı ilgisinin gümüşü desteklemeye devam edeceğini öngören kuruluş, yatırımcı talebindeki artışın, zayıf doların ve jeopolitik gerginliklerin yeninde endüstriyel tarafta artan talebin fi yatların itici gücü olacağını savunuyor.

Metals Focus: 2026 yılına doğru altın- gümüş rasyosunun daralmasıyla birlikte fi yatların 60 dolar bandına taşınabileceği öngörülüyor. Metals Focus Direktörü Matthew Piggott, “Altın-gümüş rasyosundaki daralma hızlanıyor. Bu da yatırımcıların gümüşe olan ilgisinin artmaya devam edeceği anlamına geliyor. 2026’da yeni bir zirve olasılığı masada” değerlendirmesinde bulundu. Gümüş fi yatlarındaki sert yükseliş, Londra ve New York piyasaları arasındaki farkın da artmasına neden oldu. ABD’nin Nisan ayında gündeme gelen olası ithalat tarifeleri, fi ziksel stokların New York’a kaymasına yol açtı. Bu durum, Londra spot piyasasında arzın daralmasına ve primlerin yükselmesine zemin hazırladı. Eylül sonunda Londra’daki gümüş stokları 24.581 ton olarak açıklandı; bu rakam ağustosa göre yüzde 0,3 düşüş anlamına geliyor. Aynı dönemde ETF varlıkları rekor seviyelere ulaştı.