Gümüşte tarihi zirveye yolculuk!

EVRİM KÜÇÜK

Küresel piyasalarda değerli metaller, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sinyalleri ve zayıflayan doların etkisiyle tarihi bir ralli yaşıyor.

Altın rekor üzerine rekor kırarken, uzun süre gölgede kalan gümüş, bu yılın yıldızı oldu. Gümüş fiyatları, dün öğle saatlerinde ons başına 44.27 dolara yükselerek 14 yılın en yüksek seviyesini gördü. Uzmanlara göre gri metal için tüm zamanların en yüksek seviyesinin kapısı açıldı.

Yılbaşından bu yana gümüşteki yükseliş yüzde 53’ün üzerine çıktı. Bu performans, altının aynı dönemdeki yüzde 44’lük artışını geride bırakırken, gümüşü yatırımcıların yeni gözdesi haline getirdi. Analistler, güçlü yükselişin devam etmesi halinde fiyatların 50 dolar seviyesinin üzerine taşınabileceğini ve tüm zamanların rekorunun kırılacağını belirtiyor.

Doların düşüşü ve Fed etkisi

Gümüşteki rallinin temelinde, Fed’in faiz indirimi sürecine gireceği beklentileri ve doların küresel piyasalarda zayıflaması bulunuyor. Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan gümüş ve altını yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor. CME FedWatch verilerine göre, piyasalar Ekim ayında yüzde 90 olasılıkla 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor. Yılsonuna kadar üçüncü bir indirimin daha gerçekleşme ihtimali ise yüzde 75 seviyesinde. Bu beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak gümüşe yönelmesini destekliyor. Capital.com analisti Kyle Rodda, “Gümüşün ivmesi, faiz indirim beklentileri ve zayıflayan doların birleşimiyle güçleniyor. Enflasyon riskinin halen yüksek olması, değerli metalleri cazip kılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Yorulsa da çıkış ivmesi bozulmaz”

Teknik analizde gümüşün güçlü bir yükseliş trendinde olduğu görülse de aşırı alım sinyalleri dikkat çekiyor. RSI göstergesi 71 seviyesinde, bu da piyasada kısa vadede bir yorgunluğa işaret ediyor. OANDA analisti Kelvin Wong, “Piyasa genel olarak yükseliş eğiliminde ancak teknik olarak kısa vadeli bir düzeltme görülebilir. Bu, uzun vadeli boğa trendinin sonlandığı anlamına gelmez” dedi.

Analistlere göre gümüşte önemli direnç 44,22 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin aşılması halinde fiyatların 49,81 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor. Aşağı yönde ise 42,96 ve 42,37 dolar seviyeleri güçlü destek konumunda.

Altında rekor üstüne rekor

Altın piyasasında da tarihi bir dönem yaşanıyor. Spot altın dün 3.785 dolar/ons ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yıl altındaki yükseliş oranı yüzde 44 olarak kaydedildi. Rekora zemin hazırlayan faktörler şöyle:

■ Fed’in faiz indirim süreci: Faizlerin düşmesi, altın gibi getirisi olmayan varlıkların cazibesini artırıyor.

■ Merkez bankalarının alımları: 2022’den bu yana merkez bankaları yılda 1.000 tonun üzerinde net altın alımı yapıyor. Bu yıl bu rakamın 900 tona ulaşması bekleniyor.

■ ETF girişleri: Altın odaklı borsa yatırım fonlarına girişler 2022 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

■ Jeopolitik riskler: Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki gerginlikler, güvenli liman talebini destekliyor.

4000 $ hedefi uzakta değil

Bu arada Citi değerli metaller için beklentilerini güncelledi. Banka, altın için üç aylık hedefi n i ons başına 3.600 dolardan 3.800 dolara yükseltti. Citi, kısa vadede boğa piyasasının altını desteklemeye devam etmesini bekliyor.*** Geçtiğimiz günlerde de Goldman Sachs altın tahminini güncelledi. Banka, 2026 altın fi yat tahminini 4.000 dolar/ ons seviyesine yükseltti.

Deutsche Bank, Fed’in faiz indirimleri ve Çin Merkez Bankası’nın altın alımları nedeniyle değer kazanan altın için 2026 tahminini 3.700 dolar/ons seviyesinden 4.000 dolar/onsa çıkardı.

Endüstriyel talep ve güvenli liman rolü

Gümüş, altına kıyasla çok daha ucuz bir güvenli liman alternatifi olmasının yanı sıra, endüstriyel kullanımının artmasıyla da destek buluyor. Özellikle küresel ekonomide toparlanma ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanması, gümüş talebini artırıyor. Nemo. money Baş Analisti Han Tan, “Gümüşün güvenli liman olarak cazibesi yükseliyor. Altının tarihi zirvelere çıkması, yatırımcıları daha ucuz bir alternatif olan gümüşe yöneltiyor” yorumunu yaptı. Tan’a göre, mevcut altın-gümüş oranı 86 seviyesinde ve bu oran, gümüşün altına kıyasla hâlâ değer kazanabileceğini gösteriyor.