Güncelleme, Türkiye-AB ortaklığının önünü açar

Yener KARADENİZ/İSTANBUL



EURATEX, AB seçimleri öncesi 15 maddelik manifesto yayınladı. Gümrük birliğinin güncellenmesinin AB-Türkiye ortaklığının potansiyelini sınırlayan sorunları ortadan kaldıracağı vurgulanan manifestoda dönüşüm için Türk tekstil ve hazır giyim ekosistemine yönelik destek mekanizmaları geliştirilmesi de öneriliyor.

Katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatı ile Türkiye ekonomisi için stratejik önemi bulunan moda endüstrisi ‘Yeşil dönüşüm’ zirvesinde küresel markaların ve alım ofislerinin temsilcileriyle bir araya geldi. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Yeşil Mutabakat’a uyum sürecinde yapılan çalışmalar mercek altına alınırken Türk moda endüstrisinin taraflardan beklentileri dile getirildi.

İlgili bakanlıklar, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın yanı sıra ulusal ve uluslararası paydaşların temsilcilerinin de katıldığı toplantıda sunum yapan Avrupa Hazır Giyim ve Tekstil Federasyonu EURATEX’in genel direktörü Dirk Vantyghem Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde tekstil ve hazır giyim endüstrisinin 15 maddelik manifestosunu açıkladı. Türkiye ile iş birliğine odaklanılmasının önemine dikkat çeken Vantyghem, şirketleri etkileyen politika önlemlerinin yüzde 80 kadarının Avrupa düzeyinde kararlaştırıldığına dikkat çekerek, Avrupalı karar vericileri, tekstil ve hazır giyim sektörünün ihtiyaçları, zorlukları ve beklentileri konusunda bilgilendirmenin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. AB liderlerine “dengeli STA’lar” imzalanması çağrısının yer aldığı manifestoda Ayrıca Türkiye ile Gümrük Birliği’nin modernizasyonunun, daha güçlü iş ilişkileri ve gelişmiş iş birliği sağlayacağı ve güçlü AB-Türkiye ortaklığının tam potansiyelini sınırlayan mevcut sorunların ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağı vurgulandı. Manifestoda ayrıca dönüşümün Türk tekstil ve hazır giyim ekosistemiyle birlikte uygulanmasını kolaylaştırmak için bu Gümrük Birliği kapsamında destek mekanizmaları geliştirilmesi öneriliyor.



EURATEX Genel Direktörü Vantyghem, manifestonun, seçimlerin ardından Avrupa gündemine dâhil olmak isteyen ulusal ve Avrupa düzeyindeki tüm politika yapıcılara yöneltilen talepleri özetlediğine dikkat çekti.

“Yeşil dönüşümü fırsata çevireceğiz”

Yeşil Dönüşüm zirvesinin açılışında konuşan TİM ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe de Türkiye’nin hazır giyimde küresel bir oyuncu olduğunun altını çizdi. Dünya hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 3,5’ini Türkiye’nin gerçekleştirdiğini hatırlatan Gültepe, şöyle devam etti: “İHKİB olarak yıllık 20 milyar dolar civarında olan ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Hedefe giden yol Avrupa’dan ve Amerika’dan geçiyor. Çünkü hazır giyimde en büyük pazarımız Avrupa Birliği. Toplam hazır giyim ihracatımızın yüzde 60’ını AB ülkelerine yapıyoruz. Diğer Avrupa ülkelerini ve ABD’yi eklediğimizde oran yüzde 75’e yaklaşıyor. 40 milyar dolarlık ihracat için alternatifler üzerinde çalışmakla birlikte Avrupa ve ABD pazarına daha çok odaklanmamız gerekiyor.”

Avrupa ve Amerika merkezli markalarla uzun yıllara dayanan bir iş birliği bulunan Türk hazır giyim sektörünün bilgi birikimi, hızı, üretim kalitesi ve tasarım gücüyle rakiplerinden ayrıştığına dikkati çeken Gültepe Avrupa’ya coğrafi yakınlığın da önemini vurguladı.



Yeşil dönüşümü moda endüstrisi için fırsata dönüştürmek isteriklerini kaydeden Gültepe, “Yıllardır birlikte çalıştığımız küresel markaların olaya sadece fiyat odaklı bakmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Üretimde olduğu gibi iş birliklerimizi de sürdürülebilir bir zemine oturtabilmeliyiz” dedi.

EURATEX’in 15 maddelik manifestosu

1. Rekabet gücünü artırmak için daha akıllı düzenlemelere odaklanın

2. Endüstride eğitimi ve istihdamı teşvik edin

3. Sürdürülebilir enerji kaynaklarına rekabetçi fiyatlarla erişim sağlayın

4. İnovasyona ve dijitalleşmeye yatırım yapın

5. Yeşil Mutabakata ekonomik gerçekçiliği ekleyin

6. AB tek pazarının parçalanmasının önüne geçin

7. Yeni mevzuata yönelik gerçekçi hedefler ve çizelgeler belirleyin

8. Eşit şartlar için küresel sürdürülebilirlik taahhütlerini sağlayın

9. Dengeli STA’lar benimseyin, ABD ile müzakere edin 10. Piyasa gözetimini güçlendirin ve mevzuata uygunluğu sağlayın

11. Haklı durumlarda ticari savunma önlemlerini uygulayın

12. Avrupa tasarımı ve kalitesi için KOBİ’lerin ticaretini kolaylaştırın

13. Sürdürülebilir tekstil ürünleri arz ve talebini dengeleyin

14. Sürdürülebilir tekstil ürünleri için tüketiciye teşvik sağlanmalı

15. Yeşil kamu alımlarının uygulanmalı