Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ek alan tahsisi
Ankara'nın Çankaya ilçesi Lodumlu Mahallesi'nde (Beytepe köyü) sınırları çizilen bölge, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı olarak belirlendi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ek alan tahsis edildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi Lodumlu Mahallesi'ndeki 50 bin 440 metrekarelik alan Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek alanı olarak tahsis edildi.