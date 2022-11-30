HAK-İŞ Başkanı Arslan: Asgari ücrette 4 kişilik aile dikkate alınmalı

Mehmet KAYA

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücrette işçi kesiminin ortak tavır belirlemesine yönelik TÜRK-İŞ’ten henüz bir davet almadıklarını söyledi.

Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, davet gelmesi halinde olumlu katkı vereceklerini belirterek kapıyı açık bıraktı. Başkan Arslan, asgari ücretin etkisine dikkat çekerek, işverenin kayıt dışı çalışmaya kayması veya işçi çıkarmasının önlenmesi gerektiğini bildirdi.

Mahmut Arslan, asgari ücretin belirlenmesinde HAK-İŞ olarak komisyonun geniş katılımlı olması yönündeki taleplerini sürdürdüklerini belirtti. Ocak ayında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde 4 kişilik ailenin baz alınması yanında işveren teşvikinin de gerekli olduğunu vurgulayan Arslan, “Türkiye’de asgari ücret temel ücret haline geldi. Bunun önlenmesi lazım. Toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde yüzde 5 prim ya da vergi indirimi düşünülebilir” dedi.

Arslan, asgari ücretin mevcut toplumsal etkisi nedeniyle işverenlerin kayıt dışı çalışmaya kayması ya da işçi çıkarmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizerek bu dönemde toplu sözleşme imzalanmayan yerlerde de bir teşvikin verilebileceğini kaydetti.