Beştepe'de asgari ücret ve EYT zirvesi

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret toplantılarına çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışma takvimine ilişkin toplantı yarın yapılacak.

Bu toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi kabul edecek.

Beştepe'de akşam saatlerinde yapılacak görüşmenin gündemini asgari ücret ve EYT oluşturacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları çerçevesinde Bakan Bilgin'in TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile yapacağı toplantı 1 Aralık'a ertelenmişti. Bu toplantı daha önce 29 Kasım olarak planlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenlerle ilgili çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" demişti.