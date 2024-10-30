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Hamidiye su ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyat listesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Hamidiye AŞ, su ürünlerine %17,85'e varan zam yaptı. Bu kapsamda 19 litrelik suyun fiyatı, %17,64 artışla 85 liradan 100 liraya çıkarıldı.

Haber Merkezi
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Hamidiye su ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyat listesi
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Hamidiye Su markasının bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlarına göre, aynı markanın boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı, %17,64 artışla 85 liradan 100 liraya yükseldi.

Boş cam damacana iadeli 15 litrelik su, beşer litrelik 4 pet şişe su, 12 tane 1,5 litre pet şişe su, 24 tane 0,5 litre pet şişe su, 0,33 litrelik 24 pet şişe su ile 60 bardak su fiyatı 112 liradan yüzde 17,85 zamla 132 lira oldu.

Zamlı fiyat bugün itibarıyla geçerli

Hamidiye AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, "Doğal kaynak suyun damacana fiyatı 30 Ekim itibarıyla yüzde 17'lik artışla 85 liradan 100 liraya çıkmıştır. Hamidiye olarak, evlerimize kapılarımıza 100 liraya gelen damacana suyun fiyatı, fabrika mağazalarımız ve yeni Kent Su noktalarımızda ise 70 liradır." ifadeleri kullanıldı.

Hamidiye Su'ya en son 15 Nisan'da yüzde 30,76 zam yapılarak aynı marka boş damacana iadeli 19 litrelik su fiyatı 65 liradan 85 liraya yükseltilmişti.

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