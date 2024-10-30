CHP, Gelecek, HÜDA PAR ve BBP: Siyasiler asgari ücrette buluştu

Farklı görüşlerdeki siyasetçiler asgari ücrete zam konusunda birleşti.

2025 yılında asgari ücrete yapılacak zam için görüşmeler aralık ayında başlayacak. Temmuz ayında zam almayan asgari ücretli nisan ayından bu yana açlık sınırının altında geçinmeye çalışıyor. Enflasyonda beklenen iyileşme görülmezken, asgari ücrete beklenen enflasyon kadar zam tartışmaları da sürüyor. Siyasiler de bu konuda görüş birliğine vardı.

“Hedeflenen enflasyon oranında zam yapacaklar"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünün kutlandığını anımsatarak, Cumhuriyet'in çok büyük bir antiemperyalist direniş mücadelesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, gelir dağılımı eşitsizliğinde 8. sırada yer aldığını söyleyen Günaydın, "Bizim önümüzde Kolombiya, Brezilya, Zambiya, Panama, Kosta Rika, Ekvador ve Paraguay var. Güney Amerika ve bazı Afrika ülkelerinin sıralamasında Türkiye dünyada 8. durumunda." diye konuştu.

CHP'li Günaydın, Türkiye'nin aynı zamanda gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında bulunduğunu, geniş tanımlı işsizlik oranının ise yüzde 27,2'ye çıktığını anlattı.

“Vatandaş enflasyon altında ezilmeye devam edecek”

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Günaydın, vatandaşın kredi kartı borcunun bir haftada 6,5 milyar lira arttığını ve vatandaşın kredi kartlarına toplam borcunun 1 trilyon 680 milyar lira olduğunu söyledi. Günaydın, vatandaştan bu yıl 11, 1 trilyon lira vergi toplanmasının planlandığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yılı göre yüzde 46,5'luk bir artış var. Faiz ödemeleri 1 trilyon 950 milyar lira olarak bütçeye konuldu. Geçen yıla göre yüzde 50'lik bir artış. Vatandaştan daha çok vergi toplayacaklar, faiz lobilerine daha fazla faiz ödeyecekler, daha çok kaynak aktaracaklar. Kamu hizmetlerini kısacaklar ve bütçe harcamalarını azaltacaklar. Önümüzdeki yılın enflasyonunu yüzde 17,5 olarak hedefliyorlar. Asgari ücrete, emekli maaşlarına bu hedeflenen enflasyon oranında zam yapacaklar. Gerçek enflasyonun çok daha yüksek olduğu ortamda vatandaş bir yıl sonra geleceği umulan enflasyon oranı ile baş başa kalacak ve çok daha düşük ücretlere, enflasyon altında ezilmeye devam edecek."

“2025 yılını dar gelirli vatandaşımızın yılı yapalım"

Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, "Gelin ilk kez aziz milletimizin refahını düşünerek bir bütçe hazırlayalım. 2025 yılını emeklimizin, memurumuzun, asgari ücretlimizin ve milyonlarca dar gelirli vatandaşımızın yılı yapalım" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanvekili Mahmut Arıkan, Cumhuriyet'in sahibinin, bizzat cumhurun kendisi olduğunu, onu yönetmekle memur olanların ise milletin sadece birer hizmetkarı olduğunu söyledi.

2025 yılı bütçe kanun teklifinin görüşmelerinin başladığını hatırlatan Arıkan, "2024 yılını açlıkla mücadele ederek geçiren milyonlarca vatandaşın yeni yıla olan umudunu korumak istediğini ancak iktidarın açıklamalarının bu beklentiyi karşılamaktan uzakta olduğunu" savundu.

Arıkan, iktidarın bütçe politikasını eleştirerek, "Gelin ilk kez aziz milletimizin refahını düşünerek bir bütçe hazırlayalım. 2025 yılını emeklimizin, memurumuzun, asgari ücretlimizin ve milyonlarca dar gelirli vatandaşımızın yılı yapalım." dedi.

"Alın teri sermayeye ezdirilmemeli"

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, asgari ücretin artırılması gerektiğini ifade etti. Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin eridiğini söyledi.

Asgari ücretin, öngörülen enflasyon oranlarının üstünde artırılmasının zorunlu olduğunu dile getiren Ramanlı, alın terinin sermayeye ezdirilmemesi gerektiğini belirtti.

Serkan Ramanlı, asgari ücretin, 2025 yılı için en az yüzde 41,5 oranında artırılmasını ve bu tutara refah payı eklenerek belirlenmesini istedi.

"Asgari ücrete zam enflasyonun bir puan altında bile olsa karşıyız"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2025 yılında belirlenecek asgari ücret tutarına ilişkin, "Asgari ücret yıl sonu gerçekleşecek enflasyonun bir puan altında bile olsa biz buna karşıyız." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, Cumhuriyet'in, milletin tarih sahnesindeki var olma kavgasının son büyük zafer nişanı olduğunu vurguladı.

BBP Genel Başkanı Destici, 2025 yılında belirlenecek asgari ücret tutarına da değinerek, şunları söyledi:

"Yıl sonu gerçekleşecek enflasyonun bir puan altında bile olsa biz buna karşıyız. 45 mi gerçekleşti, asgari ücreti en az yüzde 45 artıracaksınız. 50 mi gerçekleşti, 50 artıracaksın. Enflasyon kaç gerçekleşmişse, onu bir kere vereceksin. Aynı şey emekli için de geçerli, ama emeklimize enflasyon artışı da yetmez, oraya en az 5 bin lira refah payı vereceksin. Bu çok açık ve net."