İBB soruşturması: 30 şüpheli hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, 51 şüphelinin yakalanmasının ardından dün bir zanlı daha gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde ifade işlemlerine başlanan 52 zanlının sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 şüpheliye tutuklama talebi

Soruşturmada adliyeye sevk edilen diğer 48 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 18’i hakkında adli kontrol şartı uygulanırken, savcılık 30 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.