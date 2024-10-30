Asgari ücretin alım gücü eridi: Kayıp 9 ayda 6 bin lirayı aştı

Türkiye'de yüksek enflasyonist ortamda asgari ücretin alım gücü azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre, asgari ücret yılbaşından bu yana yüzde 36,44 oranında değer kaybetti ve bu 9 aylık sürede meydana gelen toplam kayıp 6 bin 195 TL olarak belirlendi.

BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre altın ve dolar ile yapılan karşılaştırmalarda asgari ücretin değeri 2003'te yıllık 25 Cumhuriyet altınına denk gelirken, 2024'te bu sayının 9,95 altına düşeceği öngörülüyor.

Dolar cinsinden yapılan hesaplamalarda ise asgari ücret, yıl başında yaklaşık 578 dolar iken, ekim ayı itibarıyla bu rakam 388 dolara geriledi.