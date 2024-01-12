Hane tadilat, büyük onarım ve yapım programı 2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane tadilat, büyük onarım ve yapım programı adı altında barınma ihtiyacı olan kişilere 35.000 TL-500.000 TL arasında ödeme yapılıyor. Hane tadilat, büyük onarım ve yapım programından kimler faydalanabilir? İşte detaylar...

Hane tadilat, büyük onarım ve yapım programı

3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişi ve hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik yürütülen yardımlardır. 18 yaş üstü aile bireyi başvuru yapabiliyor.

Hane tadilat, büyük onarım ve yapım programından kimler faydalanabilir?

3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabilmektedir.

Hane tadilat, büyük onarım ve yapım programı ödemesi ne kadar?

Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılmakta ve kaynağın 6 ay içerisinde harcamasının yapılması gerekmektedir. Kapsamlı ev onarımında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştirilmektedir. İhtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla;

-Basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar

-Orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar

-Kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar

-Prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar

-Betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar destek verilmektedir.