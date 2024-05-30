Hava kargoyu İstanbul kurtardı

Mehmet KAYA /ANKARA

Türkiye’nin son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren hava kargo taşımacılığında nisan ayı sonu itibariyle ilginç bir görüntü ortaya çıktı. İstanbul havalimanı tek başına kargo taşımacılığının önceki yıla göre artıda kalmasını sağladı. Tekirdağ Çorlu Atatürk ve Batman gibi kargo taşımacılığında sınırlı kullanılan havalimanlarında artışlar olsa da ana etki İstanbul havalimanından oluştu.

İstanbul havalimanında Ocak- Nisan döneminde taşınan kargo bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 174 artışla 590 bin 448 ton oldu. Bütün Türkiye’de taşınan tüm kargonun yüzde 93,9’u İstanbul’dan yapıldı. Ulaştırma Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk 4 ayı sonunda, bir önceki yıl aynı döneme göre Türkiye’deki hava meydanlarından yolcu trafiği (direkt transit hariç) yüzde 23,8 arttı. Ticari uçak trafiği yüzde 17,9, tüm uçak trafiği ise (üst geçişler hariç) yüzde 11 yükseldi.

Pandemi dönemindeki sıçrama dahil son yıllarda artış eğiliminde olan havayolu kargo taşımacılığında ise ilginç bir görüntü ortaya çıktı. İstanbul havalimanı tek başına Türkiye’deki hava kargo trafiğindeki payının tamamına yakınını oluşturdu. İstanbul Havalimanı, tüm kargonun yüzde 93,9’unun taşındığı merkez haline geldi. Ayrıca, Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yıla göre kargo taşımacılığı Tekirdağ Çorlu Atatürk ve Batman dışındaki tüm hava meydanlarında düşüş göstermesi dikkat çekti. Bu durum, İstanbul’un 2023 aynı dönemde yüzde 67,6 olan payının, yüzde 90’ların üstüne çıkmasına neden oldu.

Büyük havalimanları olan İstanbul Sabiha Gökçen’de kargo miktarı aynı dönemde yüzde 37, Ankara Esenboğa’da Yüzde 65, İzmir Aydın Menderes’te yüzde 2, Antalya’da yüzde 92, Adana’da yüzde 61 düşüş oldu. Yolcuda İstanbul ağırlığı Bu arada, İstanbul’daki iki havalimanının yolcu trafiğindeki ağırlığı da dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dışında 10 milyon yolcuyu geçen havalimanı bulunmuyor. 2024 Ocak-Nisan döneminde İstanbul’un 24.3 milyon, Sabiha Gökçen’in 12.8 milyon yolcu trafiği, toplam yolcu trafiğinin yüzde 59,9’unu oluşturuyor. Bu iki havalimanının dış hat yolcularındaki ağırlığı ise yüzde 79,2’ye ulaşıyor.