  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
Takip Et

Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 3 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek
Takip Et

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre,13 Ocak Pazartesi günü yapılacak ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

14 Ocak Salı günü, 4 yıl (1421 gün) vadeli, 3 ayda bir TLREF'e endeksli kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

Bakanlık, aynı gün, 5 yıl (1701 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

EgeYapı Avrupa GYO'nun halka arzına 1,75 kat talepEgeYapı Avrupa GYO'nun halka arzına 1,75 kat talepBorsa Haberleri

 

Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart seçimlerinde yaşanan yol kazasını telafi edeceğiz
Erdoğan: 31 Mart seçimlerinde yaşanan yol kazasını telafi edeceğiz
Mercedes-Benz'in satışlarında yüzde 4 düşüş
Mercedes-Benz'in satışlarında yüzde 4 düşüş
Bakan Bayraktar: Elektrikte yerlilik oranı yüzde 70’e çıktı
Bakan Bayraktar: Elektrikte yerlilik oranı yüzde 70’e çıktı
Hakan Kara, "Sabır dilerim" dedi, döviz piyasası kontrollerine isyan etti!
Hakan Kara, "Sabır dilerim" dedi, döviz piyasası kontrollerine isyan etti!
Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonda 30’lu rakamları konuşuyor olacağız
Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonda 30’lu rakamları konuşuyor olacağız
Türkiye’nin ilk işveren kadın sendikası kuruluyor
Türkiye’nin ilk işveren kadın sendikası kuruluyor