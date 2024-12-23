  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı 5, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 25 personel alacak
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 25 personel alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 25 sürekli işçi istihdam edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine ve Maliye Bakanlığı 5, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 25 personel alacak
Takip Et

Bakanlıkların konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı yapacak. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Başvurular, 13-24 Ocak 2025 döneminde alınacak. Adaylar, sınava katılabilmek için e-Devlet veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.

Sınavın yazılı aşaması 12 Nisan 2025'te Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava davet edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 25 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre, 2 tarama uzmanı (kaptan), 2 tarama uzman yardımcısı, 5 sınırlı kaptan, 9 usta gemici, 2 gemi elektrikçisi, 2 yağcı ve 3 gemi aşçısı alınacak.

Başvurular, 27 Aralık'a kadar Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden alınacak.

Başvuruların ardından İŞKUR tarafından Bakanlığa gönderilecek listede yer alan adaylardan gerekli evraklar talep edilecek. Evrak incelemesi sonucunda şartları sağlayan adaylar arasından noter kura çekilişiyle açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılacak adaylar için noter kura çekilişi 28 Ocak 2025'te Bakanlığın merkez kampüsünde gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin tüm duyurular Bakanlığın internet sitesinden (www.uab.gov.tr/duyurular) yayımlanacak.

FETÖ finansörü Katırcıoğlu ailesinin serveti hazineye devredildiFETÖ finansörü Katırcıoğlu ailesinin serveti hazineye devredildiGündem
Mevduat faizlerinde son durum: İşte 100, 250 ve 500 bin TL'nin aylık getirisiMevduat faizlerinde son durum: İşte 100, 250 ve 500 bin TL'nin aylık getirisiEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 23 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 23 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji son raporu yayınladı: Sıcaklıklar düşecek, yağmur ve kar etkisini gösterecekMeteoroloji son raporu yayınladı: Sıcaklıklar düşecek, yağmur ve kar etkisini gösterecekGündem

 

Ekonomi
Bakanlık duyurdu: Denetimlerde uygulanan idari para cezaları arttı
Bakanlık duyurdu: Denetimlerde uygulanan idari para cezaları arttı
Yeni yıl kutlamaları cep yakıyor: Yılbaşı sepetleri ne kadara doluyor?
Yeni yıl kutlamaları cep yakıyor: Yılbaşı sepetleri ne kadara doluyor?
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim rakam vererek açıkladı!
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim rakam vererek açıkladı!
BIST 30’da kazançlar %124 kayıplar %48 seviyesinde
BIST 30’da kazançlar %124 kayıplar %48 seviyesinde
Enflasyonla mücadele edilecek mi, edilmeyecek mi; karar birkaç güne...
Enflasyonla mücadele edilecek mi, edilmeyecek mi; karar birkaç güne...