FETÖ finansörü Katırcıoğlu ailesinin serveti hazineye devredildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün para kaynağı Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin ortak ve yöneticilerine ilişkin yapılan bir yargılama daha sona erdi.

FETÖ'nün yıllarca en önemli finansörlerinden olan ve 2 yıl önce hayatını kaybeden "Kervancı Ali" lakaplı Ali Katırcıoğlu'nun aile üyelerinin yer aldığı davada gerekçeli karar açıklandı.

Daha önce Katırcıoğlu ailesiyle ilgili 2 ayrı davada karar çıkmış ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi bu davaların birleştirilerek tek dosyada görüşmesine hükmedilmişti.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, dosya İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bu davada, TMSF tarafından el koyulan Kaynak Holding'e bağlı Akasya Alçı Maden Üretim, Akasya Yapı Sanayi ve Ticaret, Aksan Ak Madencilik Enerji Sanayi, ve Elbruz Enerji Elektrik Üretim şirketlerinin ortak ve yöneticilerinin yargılanıyordu.

Ali Katırcıoğlu'nun kızı Fatma Nuray Demircan, oğlu eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanvekili Mustafa Talat Katırcıoğlu, Necla Katırcıoğlu, Abdullah Katırcıoğlu'nun da yer aldığı 7 sanıklı dosyanın gerekçeli kararına ulaşıldı.

2 isim ceza, 5 isim beraat aldı

Ali Katırcıoğlu'nun kızı Fatma Nuray Demircan da sanıklar arasında yer aldı. Demircan, Akasya Alçı Maden Üretim şirketinin ortaklarındandı. Örgütün tepe yöneticileriyle irtibatlı çıktı. Demircan hakkında "terörizmin finansmanını önlenmesine muhalefet etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Sanıklardan Nadir Aksoy da FETÖ'yle ve Katırcıoğlu ailesiyle milyonlarca liralık para alışverişinde bulunan Akasya Alçı Maden Üretim şirketinin ortağı ve yönetim kurulu üyesiydi. Aksoy, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan şirket müdürü Ümit Toygar, ortaklardan Yılmaz Demirtaş, şirket müdürü Mustafa Aygün, şirket müdürü Zafer Döğer, ve şirket ortaklarından Behzat Susamlı delil yetersizliğinden beraat etti.