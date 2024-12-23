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Yeni yıl kutlamaları cep yakıyor: Yılbaşı sepetleri ne kadara doluyor?

Yüksek hayat pahalılığı nedeniyle, bu yıl da birçok vatandaş yılbaşı kutlamalarını evde yapmayı tercih ediyor. Ancak, evde yılbaşı kutlaması yapmak da bütçeleri zorlayan bir maliyet anlamına geliyor. Tüketici Birliği Federasyonu'nun verilerine göre, yılbaşı sepetindeki fiyat artışı bu yıl yüzde 63.2'ye ulaştı.

Haber Merkezi
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Yeni yıl kutlamaları cep yakıyor: Yılbaşı sepetleri ne kadara doluyor?
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Çikolata, çay, bisküvi ve içecek gibi temel ürünler başta olmak üzere yılbaşı sepetindeki birçok ürünün fiyatı ciddi şekilde arttı.

Örneğin, 2023 yılı Aralık ayında 2 bin 573 TL'ye satılan bir yılbaşı sepeti, bu yıl 4 bin 201 TL'ye satılmakta... Yani, sepetin maliyeti geçen yıla göre yüzde 63.2 yükseldi.

Geçen yıl 595 TL'ye satılan butik sepetin fiyatı bu yıl yüzde 100 artarak 1.195 TL'ye çıktı. Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre, premium sepetlerin fiyatı 1.395 TL, elegant sepetlerin fiyatı ise 2.995 TL'ye yükseldi.

Bir başka büyük zincir marketin yılbaşı sepeti 1.299 TL'ye satılıyor, en ucuz sepetin fiyatı ise 598.95 TL...

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