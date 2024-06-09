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Haziran ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Haziran ayına dair toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık” açıklamasında bulundu

Haber Merkezi
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Haziran ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı
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Haziran ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, yaklaşık 2,7 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,1 milyar TL engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş açıkladı

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirtti.

Göktaş; “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Haziran ayı için toplam 4,8 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık.” açıklamasında bulundu

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