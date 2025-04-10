HYT Enerji, yenilenebilir enerji ile dünyaya açılıyor

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Güneş enerjisi sektöründeki büyümenin getirdiği yüksek talep doğrultusunda Türkiye’nin her bölgesinin yanı sıra Avrupa’da da çatı ve arazi GES’leri kurduklarını söyleyen Hüseyin Çolak, “HYT Enerji olarak, hali hazırda toplamda 400 megavat (MW) kurulu güce ulaşmış durumdayız. Ülkemizin farklı bölgelerinde kurulumu devam eden toplam 200 megavatlık projelerimiz var. Yanı sıra Macaristan’da devreye aldığımız 4 projeye ek olarak 3 projemizin çalışmaları da devam ediyor. Biyogazdan ısı ve elektrik üretiminin ülkemizde yaygınlaştırılmasını, biyogaz kaynaklarının daha verimli ve etkin değerlendirilmesini ve elektrik tüketiminin optimize edilmesini sağlamak amacıyla çeşitli projelerde de çalışmalar üstlendik” dedi.

“Macaristan’da 60 MW depolamalı GES tesisi kuracağız”

HYT Enerji olarak, yurt dışı projelere ağırlık vermek istediklerini vurgulayan Çolak, “Asli hedefimiz, dünyaya açılmak. Macaristan’da devreye aldığımız ve kurulumuna devam ettiğimiz proje bu anlamda bizim için büyük önem taşıyor. Macaristan’da yaklaşık 60 megavat (MW) kapasiteli bir depolamalı tesisi kurmayı planlıyoruz. Hedefimiz, depolamalı tesis kapasitemizi bir yıl içerisinde 200 MW güce çıkarmak” dedi.

“Rüzgar enerjisi sektöründe de rol alacağız”

Yenilenebilir enerji projelerine devam ettiklerini söyleyen Çolak, “Bu sene kapasitemizi iki katına çıkarmak istiyoruz. Uzun vadeli hedefimiz ise başta ülkemizin olmak üzere dünyanın yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak. Rüzgar enerji santralleri ile de portföyümüzü genişletmeyi planlıyoruz. Temiz enerjiye olan ilginin artması sektörümüzü olumlu yönde etkiliyor. Özellikle yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji projelerine olan talebi artırarak, bizim gibi firmaların daha fazla proje geliştirmesine olanak tanıyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’de GES politikaları olumlu ivme kazandı

GES politikalarının olumlu bir ivme kazandığına değinen Çolak, sektörün teşvik beklentisinin olduğunu da belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: Teşviklerin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle, lisanslama süreçlerinin hızlandırılması, finansal destek mekanizmalarının genişletilmesi, yerli üretimin teşvik edilmesi, enerji depolama çözümlerine yönelik mevzuatın netleştirilmesi, şebeke bağlantı süreçlerinin kolaylaştırılması gibi çözümler sektörün daha hızlı gelişmesine katkı sağlayacak.