Hyundai yeni KONA ile B-SUV segmentinde görücüye çıkıyor

Hyundai, geleceğe yönelik elektrifikasyon stratejisi kapsamında yeni bir B-SUV modelini daha Türkiye'de satışa sunuyor. Yeni KONA Elektrik, teknolojik donanımlar, konfor ve rahatlık özellikleriyle iddialı.

İkinci nesil Hyundai KONA, benzinli ve hibrit olmak üzere geçtiğimiz yıl satışa sunulmuştu. Hyundai, şimdi de B-SUV segmentinde kullanıcılar için tamamen elektrikli Yeni KONA modelini 1 milyon 499 bin liraya satışa sunuyor.

Yeni KONA Elektrik, Türkiye'ye özel Advance donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Optimum seviyede donanım sunan Advance versiyonu, yüzde 10 ÖTV bareminde bulunan avantajlı fiyatlardan biri olarak Hyundai'nin elektrikli ürün gamındaki pazar payına da katkıda bulunacak.

Yeni KONA Elektrik, aerodinamik ön bölüm ve bagaj kapağı arasında dikkat çeken çamurluk kemerleri ve bağlantılı parametrik yüzey tasarım, entegre stop lambası (HMSL) ile birleşerek saten krom spoylere doğru bir form oluşturuyor. Otomobil, özel tasarıma sahip 17 inç jantlarıyla da sürüş dinamiklerini öne çıkarıyor.

Yeni KONA Elektrik, pikselleştirilmiş gündüz farları ve farlardaki piksel grafiklerle öne çıkıyor. otomobilin Canlı gövde renkleri de ikonik tasarımını daha da vurguluyor.

Birçok Hyundai modelinde kullanılan entegre çift 12,3 inçlik panoramik ekran, yeni modelde de karşımıza çıkıyor. Bu bilgi gösterge ekranı ve navigasyonlu multimedia ekranları, kullanıcısına konfor ve güvenlik sunuyor.

B-SUV'ların çoğunda bulunmayan ileri seviyedeki Hyundai Smart Sense ADAS özellikleriyle donatılarak yolda en yüksek düzeyde güvenlik ve rahatlık sağlıyor. Kabin İçi Kamera (ICC), sürücünün dikkatini analiz ederek uykusuzluk veya dikkatsizlik gibi tehlikeli durumlarda sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Yeni KONA Elektrik, kaçınma manevrası, kavşak geçişi, güvenli şerit değişimi sağlayan İleri Çarpışma Önleme Yardımı (FCA 1.5) gibi ek güvenlik özellikleri de sunuyor.

Elektrik, Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA), Akıllı Hız Sınırı Yardımı (ISLA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Uzun Far Yardımı (HBA) gibi çeşitli diğer gelişmiş sürücü destek sistemleriyle beraber üst düzey bir koruma sağlıyor. Ayrıca, Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi çeşitli sürüş konforu işlevleriyle de donatılmış. Yeni KONA Elektrik, İleri ve Geri Park Mesafesi Uyarısı (PDW) gibi çeşitli gelişmiş teknolojiler de sunuyor.

Tamamen elektrikli model, Türkiye’de şimdilik tek pil seçeneğiyle satışa sunuluyor. Advance donanım seviyesiyle beraber gelen 48,4 kWh’lik versiyon, 156 PS (115 kW) güç sağlarken maksimum olarak da 377 kilometrelik bir sürüş menzili (WLTP) sunuyor. 100 kW DC hızlı şarj ile KONA Elektrik, 41 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor. 48,4 kWh pil seçeneğine sahip standart versiyon, 11 kW AC şarjla da 4 saat 55 dakikada pilini tamamen doldurabiliyor.

"Yeni KONA Elektrik, Hyundai'nin Türkiye'deki pazar payını ve satışlarını önemli ölçüde artırmasını sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Yeni KONA Elektrik, tarzı ve donanım özellikleriyle, B-SUV segmentinde iddialı konuma geleceğini belirterek, "Kaliteli ve konforlu iç mekanının yanı sıra sürüş özellikleriyle de Türk tüketicilerinin beklentilerini karşılayacak. Bu yıl satışa sunduğumuz ve IONIQ 6'dan sonra çok cazip fiyatlı ikinci tamamen elektrikli model olan Yeni KONA Elektrik, Hyundai'nin Türkiye'deki EV pazar payını ve satışlarını önemli ölçüde artırmasını sağlayacak. Türk tüketicilerinin beğenerek satın almak isteyeceği en uygun ve en donanımlı elektrikli modelleri pazara sunmaktan dolayı mutluyuz. Fiyatları ve donanımlarıyla dikkat çeken EV model atağımız, 2024 yılında tüm hızıyla devam edecek" ifadelerini kullandı.