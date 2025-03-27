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İBB soruşturmasıyla rezervler 13,2 milyar dolar eridi

Son dakika... Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı hafta Merkez Bankası'nın net rezervleri 11,8 milyar dolar; swap hariç net rezervleri ise 13,2 milyar dolar azaldı.

Haber Merkezi
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İBB soruşturmasıyla rezervler 13,2 milyar dolar eridi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri geçen hafta hızlı bir düşüş gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 21 Mart ile sona eren haftada döviz rezervler 8 milyar 741 milyon dolar azalarak 97 milyar 69 milyon dolardan 88 milyar 328 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 74 milyar 12 milyon dolardan 74 milyar 785 milyon dolara çıktı ve yeni zirvesine ulaştı. Böylece toplam rezervler 171 milyar 84 milyon dolar olan seviyesinden, 163 milyar 114 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 73 milyar 900 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 11 milyar 804 milyon dolar azalarak 62 milyar 96 milyon dolara indi.

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