İbraş Kauçuk, Ar-Ge merkezi ile elektrifikasyon sürecine hız katıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Otomotiv tedarik sanayinin güçlü oyuncularından İbraş Kauçuk, Nisan 2025 itibarıyla faaliyete geçen Ar-Ge Merkezi ile birlikte ürün geliştirme hızını önemli ölçüde artırdı. Şirket, özellikle elektrikli araçlarda kullanılan hafif, yüksek ısı direncine sahip ve performans odaklı akışkan transfer sistemleri geliştirmeye yoğunlaşarak sektörün dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyor.

İbraş Kauçuk Genel Müdürü İsmail Tatar, Ar-Ge yatırımlarının şirketin rekabet gücünü doğrudan artırdığını belirterek, “Yeni Ar-Ge Merkezimiz ile birlikte yalnızca mevcut ürün portföyümüzü geliştirmiyor, aynı zamanda elektrikli araçlara özel yeni nesil çözümler üzerinde çalışıyoruz. Hafiflik, dayanıklılık ve verimlilik, geliştirme süreçlerimizin en temel kriterleri. Bu doğrultuda ısı yönetimi, akışkan dayanımı ve malzeme optimizasyonu tarafında kapsamlı test altyapılarına yatırım yaptık” dedi.

Elektrikli araçlara odaklanan üç ana teknoloji hattı

İbraş’ın Ar-Ge yol haritası, özellikle elektrifikasyonun hız kazandığı otomotiv endüstrisinin geleceğine uygun şekilde tasarlandı. Merkezde odaklanılan üç kritik teknoloji alanı öne çıkıyor. İbraş, yeni nesil elastomer karışımları ve yüksek ısı direnci sağlayan özel formülasyonlar üzerinde çalışıyor. Bu sayede elektrikli araç batarya sistemleri, soğutma devreleri ve ısı yönetim hatlarında kullanılabilecek yeni ürünler geliştirdiklerini belirten Tatar, hafiflik ve dayanıklılık kombinasyonunu sağlayan yeni boru geometrileri üzerinde de Ar-Ge alışmaları yürütüldüğünü, aynı zamanda bağlantı elemanlarında sızdırmazlık performansını artırmaya yönelik testler yaptıklarını anlattı. Konnektörlerin hem üretim verimliliğini artıran hem de montaj hatlarını kolaylaştıran daha kompakt, dayanıklı ve modüler tasarımlar üzerinde de mühendislik çalışmaları yapıldığını belirten İsmail Tatar, bu üç alanda geliştirilen ürünlerin Avrupa ve Amerika pazarlarındaki yüksek teknik beklentilere karşılık verecek şekilde tasarlandığını söyledi. Tatar, “Ar-Ge Merkezimiz sadece bugünün değil, elektrikli ve akıllı araç ekosisteminin ihtiyaç duyacağı geleceğin ürünlerini geliştirmek üzere kurgulandı. Önümüzdeki dönemde katma değeri yüksek ürünlerimizle global pazarda daha güçlü bir konuma ulaşacağız” dedi.

Dikey entegrasyon Ar-Ge’nin en büyük destekçisi

İbraş Kauçuk’un kauçuk hortum üretimindeki dikey entegrasyon avantajı, Ar-Ge süreçlerinde önemli bir hız ve esneklik sağlıyor. Tatar bu avantajı şöyle açıkladı: “Hammadde karışımından nihai ürüne kadar tüm süreci kendi bünyemizde gerçekleştirebiliyoruz. Bu sayede hem süreç içinde anlık iyileştirmeler yapabiliyor hem de prototip geliştirmede rakiplerimize göre çok daha hızlı yol alıyoruz. Bu yapı, şirketin yüzde 70’e ulaşan yerlilik oranını korumasının yanı sıra, ithal ürünlere kıyasla hem maliyet hem de teslimat açısından rekabet avantajı oluşturuyor. İbraş Kauçuk, Ar-Ge Merkezi’nin devreye girmesiyle eş zamanlı olarak üretim ve yönetim süreçlerinde kapsamlı bir dönüşüm sürecine girdi.”