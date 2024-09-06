'İhracatçıya verilen kur desteği yüzde 5'e çıkarılsın'

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Dünyanın en önemli gıda fuarları arasında yer alan WorldFood İstanbul 2024 kapsamında düzenlenen "Başkanlar Oturumu: İhracatın Kalbindeki Gıda Sektörü ve 2025 Yol Haritası" isimli oturumda konuşan Başkan Celal Kadooğlu, Türk üreticisi ve ihracatçısının son 20 yılda teknolojiye ve kaliteye verdiği öneme dikkat çekti.

Türkiye'nin tarımsal gıda üretiminde dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer aldığına vurgu yapan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Bizim bu gücümüzü küresel anlamda avantajlı bir hale getirmemiz gerek. Bunun için de, birincisi teknolojik altyapımızın çok yüksek olması, ikincisi yeterli kapasiteye sahip olmamız, en önemli olan üçüncü unsur da lojistik altyapımızın ihtiyaca cevap verecek nitelikte olması gerekiyor. Bu üçünü birleştirdiğimiz zaman dünyada çok avantajlı hale geliriz" dedi.

İhracatçıların düşük döviz kurundan kaynaklanan sorunlarına da dikkat çeken Kadooğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Eğer bizler üretici ve ihracatçılar olarak bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyorsak, bizim birinci olarak katma değerli ürünlere ağırlık vermemiz gerekiyor. İkincisi, markaya yatırım yapmamız, bu konuda daha çok bonkör olmamız gerektiği kanaatindeyim. Çünkü, gıda sektörü sürekli büyüyor. Bunun için markaya, ar-ge ve inovasyona yatırım yapmamız gerekiyor. Bu olumlu tablo içinde olumsuz durumlarımız da var. Biz ihracatçılar kur farkından dolayı ezilmiş durumdayız. Bugün enflasyonun yüzde 60, girdi maliyetlerinin yüzde 100 olduğu bir ortamda döviz kurundaki artış sadece yüzde 25'tir. Bütün kar marjımızı aşağı çekmiş durumdayız. İnanın ki, şu andaki bütün ihracatçılarımız ne kadar daha az zarar ederimin derdindedir. Bu sürdürülebilir bir ortam değildir. Elbette hükümetimiz her türlü hesabı, kitabı yapıyordur, bizden daha iyi biliyordur. Bizim Hükümetimizden şu talebimiz var; İhracatçıya verilen yüzde 2 oranında bir destek var. Yüzde 2 oranındaki kur desteğinin yüzde 5'e çıkarılmasını talep ediyoruz. Bunu hem Maliye Bakanımıza hem de Ticaret Bakanımız başta olmak üzere gerekli mercilere ilettik. Umarım ihracatçı lehine olumlu sonuçlar alırız. Biz ihracatçılar bu noktaya gelirken, elimizde çantalarla ülke ülke, şehir şehir, dükkan dükkan gezerek ihracat yapmak, ülkemize kazandırmak için çalıştık. Ülkemize kazandırmak için alın teri döktük. Rekabet gücümüzü kaybetmemiz demek, ülkemize kazandırmak için döktüğümüz alın terlerinin boşa gitmesi demektir."

CUMHURBAŞKANININ ZİYARETİ MEYVELERİNİ VERİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bağdat'a yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişimine büyük katkı yaptığına dikkat çeken Başkan Celal Kadooğlu, özellikle Kalkınma Yolu Projesine övgü yağdırdı. Kadooğlu, "Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında ülkeler arasında önemli anlaşmalar yapıldı. Ancak bizim için en önemli anlaşma Kalkınma Yolu ile ilgili anlaşmadır. Bu anlaşmada 17 milyar Dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Bunu söylerken bile heyecanlanıyoruz. Bölgemiz için çok kıymetli bir proje. Bu projede lojistik yatırımları Türkiye ve Irak toprakları üzerinde yapılacak. Doğu ve Avrupa'yı birleştirecek, inanılmaz, heyecan verici bir yatırım" şeklinde konuştu.