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İhtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı desteği! Gıda ve temel ihtiyaçlar karşılanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahipleri için SYDV’lere 1,4 milyar lira ek kaynak aktarıldığını duyurdu. İhtiyaç sahibi hanelere gıda yardımı yapılacak. Temel ihtiyaçlar karşılanacak.

Haber Merkezi
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İhtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı desteği! Gıda ve temel ihtiyaçlar karşılanacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 1,4 milyar lira ek kaynak aktardıklarını bildirdi.

Hanelerin gıda ihtiyacı için ayni ve nakdi olarak destek verilecek

Bakan Göktaş, Türkiye genelindeki SYDV’ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirterek, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere gıda yardımı amacıyla SYDV’lere her yıl ilave kaynak aktardıklarını hatırlattı.

 Kurban Bayramı için 1,4 milyar lira kaynak aktarıldı

SYDV’lere aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü bildiren Göktaş, “Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yardımda bulunuyoruz. Bu kapsamda Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV’lerimize 1,4 milyar lira kaynak aktarmıştık. Şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,4 milyar lira tutarında ek kaynak aktardık. Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımları hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırarak yanlarında olacağız. Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

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