İİB'den 11,6 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birliklerinden (İİB) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 202 ülke pazarına ürün satan İstanbullu ihracatçıların Türkiye'nin dış satımındaki payı yüzde 5,2 oldu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, değer bazında en fazla ihracatı 793 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirdi. Bu ülkeye en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı.

İİB'nin en yüksek ihracat rakamına ulaştığı diğer ülkeler ise ABD, Almanya, Norveç ve Birleşik Krallık oldu. ABD'ye ihracatta hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ile mobilya, orman ve kağıt ürünleri, Almanya’ya fındık ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, Norveç'e gemi, yat ve hizmetleri ile fındık ve mamulleri, Birleşik Krallık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.

İhracatta başı mobilya sektörü çekti

Geçen yıl İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 3,7 milyar dolarla en yüksek ihracatı gerçekleştirdi.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) 3,6 milyar dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) 1,9 milyar dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 1 milyar dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 717 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 515,5 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) ise 257,5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

En yüksek ihracat AB ülkelerine

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Cem Seven, İstanbul İhracatçı Birliklerinin yılı artışla tamamlayarak iyi bir yıllık ihracat rakamına ulaştığını bildirdi.

Ülke gruplarında en yüksek ihracatın önceki yıla göre yüzde 13 artışla AB ülkelerine gerçekleştirildiğini kaydeden Seven, şu bilgileri verdi:

"Diğer Avrupa ülkelerine ihracatımızda yüzde 27,7, Uzak Doğu ülkelerine yüzde 12,5, Kuzey Amerika ülkelerine ise yüzde 16 artış kaydettik. İhracat artışımızda, ihracatçılarımızın katma değeri yüksek, kaliteli ürünleri ile farklı bölge pazarlarında yer almalarının payı çok büyük. İstanbul ihracatçıları, ihracatını artırmaya yönelik etkinlikleri ile 2023 yılını yoğun bir şekilde geçirdi. Birliklerimiz, geçtiğimiz yıl, 10 farklı ülkede düzenlenen 13 fuarın Türkiye milli katılımını gerçekleştirdi. 2023 yılında, farklı sektörlere yönelik 8 ülkeye, 10 ticaret heyeti, farklı ülkeden gelen alıcı firmalarla ise 27 alım heyeti düzenledik."

Cem Seven, İİB'nin, üye firma sayısını 2023'te yüzde 6 artırdığını belirterek, "2023 yılında yakaladığımız ihracat artışının 2024'te de süreceğini öngörüyoruz. Bu yıl da yeni ihracat rekorlarına imza atarak Türkiye’nin ekonomisine olan katkımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.