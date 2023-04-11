İklimlendirmede, ihracatın kilogram fiyatı 6,3 dolara çıktı

ANKARA (EKONOMİ)- Türk iklimlendirme sektörü, 2023 yılının Mart ayı itibarıyla 671 milyon dolarlık ihracat büyüklüğü ile sektöründe tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

Yanı sıra Ocak-Mart aylarını kapsayan yılın ilk çeyreğinde ihracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1’lik artışla 1 milyar 757 milyon dolara çıktı. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 92.8 seviyesinde gerçekleşti.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, ilk çeyrekte yalıtım malzemeleri hariç sektörün tam alt dallarında ihracatın arttığını söyledi.

Bu dönemde ihracat Isıtma Sistem ve Elemanları alt sektöründe yüzde 7,9 Soğutma Sistem ve Elemanları alt sektöründe yüzde 3,9, Klima Sistem ve Elemanlarında yüzde 11,3, Tesisat Sistem ve Elemanlarında yüzde 11, Havalandırma Sistem ve Elemanlarında ise yüzde 16,6 arttı. İhracat kg fiyatının 5,2 dolardan 6,3 dolara çıktığını belirten Mehmet Şanal, ihracattaki ilk 5 ülkenin; Almanya, İtalya, Rusya, Birleşik Krallık ve Fransa olduğunu bildirdi.

Türk İklimlendirme sektörü olarak ana hedeflerinin dünya pazarından yüzde 1,5 pay almak olduğunu ve buna adım adım yaklaştıklarını kaydeden Şanal, “2023 yılı ilk çeyrek rakamları da bunu destekliyor. İhracatçılarımız için tüm sektör paydaşları ile birlikte pazarlama ve iletişim anlamında ciddi çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Şu ana kadar Rusya’dan Slovakya’ya, Senegal’den Endonezya’ya kadar geniş bir perspektifte 13 adet fuar, milli katılım ve ticari heyet organizasyonları düzenledikleri bilgisini veren Şanal, yıl sonuna kadar etkinlik sayısının 40’ın üzerine çıkacağını kaydetti.

Sektörün en büyük fuarlarından biri olan ISH Frankfurt 2023’e de geçtiğimiz ay 128 firma ile katılarak Avrupa pazarındaki etkinliklerini artırdıklarını dile getiren Mehmet Şanal, “Bu yıl gerçekleştirilecek olan ISK Sodex Fuar’ı için de büyük bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu etkinlikte de ihracatçılarımızı doğru alıcılar buluşturmak en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı.

“Yeni dönemin çok hareketli geçeceğine inanıyoruz”

TİM verilerine göre iklimlendirmenin ihracatın 11. büyük sektörü olduğunu belirten Mehmet Şanal, şunları söyledi: “Ülkemiz ihracatı ve uluslararası piyasalarda etkinleşmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Pazarlamadan satışa, iletişimden uygulamaya kadar Türk İklimlendirme sektörü, tüm paydaşları ile koordineli, verimli ve iştahlı bir şekilde ilerliyor. Avrupa’da değişen enerji kullanım çeşitlerine yönelik doğru cihaz ve ekipmanları sağlamak adına üretim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu anlamda yurtdışından Türkiye’ye yatırımlarında arttığını görüyoruz. Türk firmalarımız için yeni dönemin çok hareketli ve verimli geçeceğine inanıyoruz.”