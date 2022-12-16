İklimlendirmenin pariteden kaybı 400 milyon dolar

Mehmet Hanifi GÜLEL / ANTALYA

Dolar/Euro paritesinin uzun bir süre 1’in altında seyretmesi iklimlendirme sektörünün ihracatını olumsuz etkiledi. İhracatın büyük kısmını Euro ile yapan sektör, parite nedeniyle dolar bazında 400 milyar doların üzerinde kayba uğradı. Sektörün 2022 yılına iyi bir performansla başladığını belirten İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, 2022 yılını 6,7 milyar dolarla kapatmayı hedeflediklerini ama ilk 4 aylık performanslarıyla bu hedefi 7 milyara dolara çıkardıklarını bildirdi. Fakat yaz aylarından sonra dolar-Euro paritesinden kaynaklı kayıplar yaşandığını aktaran Şanal, “Sektör ihracatının yüzde 65’ni Euro bazlı gerçekleştiriyor. Bundan dolayı ihracat rakamlarımız dolar bazında yılsonunu 6,7 milyar dolarla kapatacağız. Dün itibariyle ihracatımız 6 milyar doları geçmiş bulunuyor, yılı 6,7 milyar dolarla tamamlamış olacağız. Önümüzdeki yıl ise ihracat hedefimizi minimum yüzde 10 büyümek olarak planladık. Bu hedef doğrultusunda aşağı yukarı 7,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamı planlaması yapacağız” dedi.

Resesyon ve Rusya ambargosu olumsuz etkiledi

Diğer yandan kısmen resesyonun etkilerini de görmeye başladıklarını anlatan Şanal, bunun yanı sıra Ukrayna – Rusya savaşından dolayı o bölgede satışların düşmesine yol açtığını ifade etti. Türkiye’de birçok uluslararası firmanın üretim yaparak ihracat yaptığını dile getiren Şanal, “Rusya’ya uygulanan ambargo, söz konusu firmalarımızın satışlarında gerilemeye neden oldu. Bununla birlikte Yeşil Mutabakat sonrasında yaşanan gaz krizinden dolayı AB’de özellikle ısıtma sistemlerinde yoğun bir değişikliğe gidildi. Bizim en güçlü olduğumuz sektör, iklimlendirme sektörü altında bulunan ısıtma sektörü. Burada kombi ve radyatör ihracat kalemleri yer alıyor. Ama Avrupa’da artık kombiden ziyade ısı pompaları gelişmeye başladı. Bununla birlikte yerden ısıtma sistemleri gelişmeye başladı. O konuda henüz daha sektörümüzün ciddi bir üretimi yok, fakat hazırlık yapan firmalarımız var. Bunların da etkisiyle performansta yine kısmen yükselen bir trend var. Ama resesyonun etkisiyle azalmalar da görüyoruz. Netice itibariyle dolar-Euro paritesini dikkate almadığımız zaman ihracatımız sürekli artıyor” diye konuştu.

Sektör Yeşil Mutabakata odaklandı

Bu yıl içinde uluslararası mecrada heyet, fuar ve B2B olarak 32 organizasyona katıldıklarını bildiren Şanal, bu konuda iddialı olduklarını ve TİM çatısı altında uluslararası arenada en fazla faaliyet gösteren sektörün iklimlendirmenin olduğunu vurguladı. Bakanlığın uzak ülkelere yönelik yeni geliştirdiği ‘uzak ülkeler stratejisi’ ve ihracat hedeflerinin olduğunu aktaran Şanal, “Biz buna 5-6 yıl öncesinden başlamıştık, birçok lokasyona gittik ve faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu yıl içinde Avustralya, Güney Afrika, Güney Amerika’ya faaliyetlerde bulunduk. 2023 için de tüm planlamalarımızı yaptık ve yol haritamızı belirledik. Yaptığımız çalıştay sürecinde bu raporlarımızı yenileyeceğiz ve güncelleyeceğiz. Yine baktığımızda son 2 yıl içinde Yeşil Mutabakat noktasında zaten hazırlıklarımız vardı. Türkiye’nin, Paris Anlaşması’nı onayladıktan sonra artık ana hedeflerimizden birisi Yeşil Mutabakat oldu ve sektör olarak faaliyetlerimizi yoğunlaştırmaya başladık. Yine iklimlendirme sektörü, Türkiye’deki enerji tüketiminin büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu noktada ülkemizin tüketicileri ve kullanıcıları doğru şekilde bilinçlendirmeye yönelik de hazırlıklarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde ana hedeflerinin AB pazarındaki enerji direktifleri doğrultusunda ürünler hazırlamak olduğunu belirten Şanal, “Öncelikle mevcut pazarımızı korumak ve bununla beraber pazarın yeni ihtiyaçları olan ısı pompası gibi yeni sistemlere yönelik de biran önce yatırımlar yapması gerekiyor. O noktada yine ürün dizaynlarına ihtiyacımız var. Bu konuda da yatırımlarımızın yapılması için hem sektörel firmalarımızı bilgilendiriyor hem de bu noktada hükümetten ve bakanlıktan destekler bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Rusya’ya ihracat artışı yüzde 27 arttı

Rusya’ya yapılan ihracat rakamlarına bakıldığında Türkiye’ye yönlenmelerin olduğunu ama birçok uluslararası firmanın bunu değerlendiremediğini kaydeden Şanal, “Bununla birlikte Rusya iç pazarında da finansman probleminden dolayı yatırımların bir kısmı durdu. Dolayısıyla inşaat sektörü Rusya ile birlikte Türk Cumhuriyetlerinde de savaşın etkisiyle geriledi. Buna rağmen bu yıl ocak-ekim döneminde Rusya’ya ihracatımızda yüzde 27 artış yaşandı. En çok soğutma ve tesisat malzemeleri kalemlerinde ciddi artış yaşanıyor” dedi.