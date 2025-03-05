İmalat sanayinde üretim ve yeni siparişler alarm veriyor!

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Veri analizi alanında faaliyet gösteren Finera Finansal Veri Analizi şirketi, İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini inceledi. Toplam 10 sektörün incelendiği analize göre üretim ve yeni siparişler alarm verirken, girdi maliyetlerinde artış sürüyor. İstihdamda ise 10 sektörün 3 tanesi dışında daralma devam ediyor.

Çalışmada; gıda, tekstil, giyim ve deri, ağaç ve kağıt, kimya-plastik-kauçuk, metalik olmayan mineral, ana metal sanayi, makine ve metal, elektrikli ve elektronik ürünler ile kara ve deniz taşıtları incelendi.

Üretim sadece gıda ve ana metal sanayinde artış gösterirken, giyim ve deride şiddetli daralma gözlendi. Ağaç, kimya-plastik-kauçuk, metalik olmayan mineral, makine ve metal, elektrikli ve elektronik ürünlerdeki daralma da devam ediyor.

Yeni siparişler gıdada artarken, kara ve deniz taşıtlarında toparlanma dikkat çekiyor. Tekstilde keskin düşüşün olduğu yeni siparişler; ana metal, makine ve metal ile elektrikli ve elektronik ürünlerde geriledi. Ağaç ve kağıtta ihracat siparişleri artarken, iç siparişler geriliyor.

İstihdam 10 sektör içinde sadece gıda ve elektrikli ve elektronik ürünlerde arttı. Girdi ve ürün fiyatları ise kapsamdaki tüm sektörlerde artış gösterdi.

Gıda

5 aydır üst üste üretim artışı Yeni Siparişler pozitif bölgeye döndü İstihdam artışı sürüyor Girdi fiyatları ve ürün fiyatları arttı

Tekstil

Üretimde yavaşlama belirgin Yeni siparişlerde keskin düşüş var İstihdam ve faaliyetlerde azalma var Girdi maliyetleri yüksek

Giyim ve Deri

Daralma şiddetli biçimde sürüyor Yeni siparişlerde düşüş sürüyor İstihdam 9 aydır azalıyor Girdi maliyetleri yüksek

Ağaç ve Kağıt

Daralma sürüyor İhracat siparişleri artarken iç siparişler geriliyor İstihdamda gerileme sürüyor Girdi ve ürün fiyatları artıyor

Kimya, Plastik ve Kauçuk

Üretimde daralma sürüyor İhracat siparişleri ve iç siparişler geriliyor İstihdamda gerileme sürüyor Girdi ve ürün fiyatları artıyor

Metalik Olmayan Mineral

Üretimde daralma sürüyor İhracat siparişleri azalırken iç siparişler artıyor İstihdamda gerileme sürüyor Girdi ve ürün fiyatları düşüyor.

Ana Metal Sanayi

Uzun süre sonra üretim artışı yaşandı Siparişlerde gerileme sürüyor İstihdamda gerileme sürüyor Girdi ve ürün fiyatları artıyor.

Makine ve Metal

Üretimde daralma 8. ayında Siparişlerde gerileme sürüyor İstihdam 3 ay sonra negatife döndü Girdi ve ürün fiyatları artıyor.

Elektrikli ve Elektronik Ürünler

Üretimde daralma sürüyor Siparişleri geriliyor İstihdamda 13 ay sonra artış Girdi fiyatları çok yüksek.

Kara ve Deniz Taşıtları

Üretimde daralmanın şiddeti azaldı Siparişlerde toparlanma var 3 ay sonra istihdam artışı Girdi ve ürün fiyatlarındaki artış çok yüksek.