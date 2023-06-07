İMDER Başkan Vekili Karataş: Küresel rekabette önemli bir oyuncuyuz

ANKARA / EKONOMİ

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Başkan Vekili Serkan Karataş, toplam 133 ülkeye ihracat yapan sektörün Güney ve Orta Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda gibi uzak coğrafyalara hızlı bir tempoyla nüfus ettiğini söyledi. Karataş, üretim kalitesiyle küresel rekabette önemli bir oyuncu haline geldiklerini bildirdi.

Moskova’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük iş ve inşaat makineleri, teknolojileri fuarı olan CTT EXPO 23’e ilişkin bir değerlendirme yapan Serkan Karataş, önemli coğrafyalara ihracat yaptıklarını, özellikle Almanya’ya ihracat yapmanın sektörün geldiği noktayı gösterdiğini belirtti.

Fuarın bu yıl 21’inci kez düzenlendiğini ifade eden Serkan Karataş, İMDER’in uluslararası kardeş derneklerinden olan CCMA-Çin İş Makinaları Derneği ile bir araya gelerek 2023 yılının Eylül ayında gerçekleştirilecek BICES 2023 Fuarı üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı.

Türk iş ve inşaat makinaları sektörü olarak, pazar büyüklüğü yönünden Avrupa’da 7’nci dünyada ise 11’inci sırada olduklarını dile getiren Karataş, “Tüm gelişmeleri gözlemleyerek, sektörü iyi analiz etmeye ve yurt dışındaki partnerlerimizle yakın iş birliği içinde olmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda, iş ve inşaat makinaları sektörü ile ilgili en önemli ve pazar açısından üyelerimize en faydalı, nitelikli fuarlara, uluslararası organizasyonlara katılmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Karataş, teşviklerin Türk firmalarının dünya pazarında iyi bir noktaya gelmesine büyük katkı sağladığına vurgu yaparken, “İMDER köklü geçmişinin verdiği güç, sektörüne olan hakimiyeti ve daha fazla üreten daha güçlü bir Türkiye vizyonunun ışığında, Türk markasının gücünü her platformda göstermek için yeni çalışmalara imza atmaya devam edecektir” dedi.

Serkan Karataş, Rusya ve Ukrayna’nın Türk iş makinası sektörü için vazgeçilmez iki ülke oluğunu anlatırken, sektörün geneline ilişkin ise şu bilgileri verdi: “İş makinaları sektörü olarak 2022 yılını toplam 11 bin 43 adetlik yeni makina satışıyla tamamladık, 2023 yılına da son derece güçlü satış rakamlarıyla başladık. İMDER Online rakamlarına göre yılın Ocak’ta 795, şubat ayında 856, Mart’ta 1.412 ve Nisan ayında da 1.174 iş makinası satışı yapıldı.”