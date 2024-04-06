İMDER Başkanı Nadir Akgün, güven tazeledi

İMDER Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği’nin 12’nci Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul’da, İMDER dernek merkezinde 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’dan sonra düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, 2024-2025 dönemi için bu göreve yeniden seçildi. İMDER’in 2014 yılından bu yana üyeleri arasında yer alan Koç topluluğu şirketlerinden ve Türkiye’de üretim yapan TürkTraktör, İMDER’in yeni Yönetim Kurulu’na katıldı.

Sektörün yüzde 95'inden fazlasını temsil eden İMDER’in Olağan Genel Kurulu’nda, birliğe üye firmaların yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri dile getirildi. İMDER’in, 2022-2023 döneminde Makina İhracatçıları Birliği ve İSDER İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği ile hazırladığı “Makina ve Ekipman Kiralama Pazar Analizi” sektöre kazandırıldı. Yine bu dönemde 3-4 Ekim 2023 tarihlerinde “3. Uluslararası İş ve İstif Makinaları Kongresi & Kiralama Zirvesi”, 25 ülkeden 800 kişinin katılımıyla düzenlendi. İMDER ailesine 9 yeni üye katıldı ve toplam üye sayısı 62’ye ulaştı.

“2023 yılında 2,26 milyar dolar ihracat yaptık”

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, “2023 yılında sektörde yer alan firmalar geçmiş yıllara oranla yurt içi pazarda rekor satış adetlerine ulaştı. Sektördeki firmalar aynı zamanda ihracatta da rekor kırarak yaklaşık 2,26 milyar dolar ihracat yaptı.” dedi.

Geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de sektörün sorunlarına hızlıca çözüm bulabilmek için ilgili bakanlıkların üst düzey yetkilileriyle üyeleri buluşturmayı sürdüreceklerini belirten Akgün, “Tüm ulusal ve uluslararası etkinliklerde sektörü ve ülkemizi yine en üst düzeyde temsil edeceğiz. Uluslararası kardeş derneklerin ve İMDER’in yakın ilişki içerisinde olduğu kamu kurumlarının desteğiyle hem iç pazar faaliyetlerini hem de ihracatı güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

İMDER’in 2024-2025 Dönemi Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Başkanı

Nadir Akgün (Enka Pazarlama)

Başkan Vekili / Sayman

Serkan Karataş (Çukurova Ziraat Endüstri)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları

Tolga Polat (Ascendum Makina)

Özer Şahin (Borusan Makina ve Güç Sistemleri)

Ahmet Bozkurt (Hidromek)

Aydın Karlı (MST)

Yönetim Kurulu Üyeleri

Gürkan Bebek (ALFATEK)

Faruk Köse (Asko Glob All Marketing Dış Ticaret)

Oğuz Diken (Betonstar Makina)

Burçak Birand (Marubeni Dağıtım)

Hayati Kösoğlu (SİF İş Makinaları)

Boğaç Han Ertekin (TürkTraktör ve Ziraat Makineleri)

Mustafa Cüneyt Aksu (Uygunlar Dış Ticaret)