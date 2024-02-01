IMF'den Arjantin'e 4,7 milyar dolarlık ödemeye onay

IMF'den yapılan açıklamada, Arjantin'e yönelik "Genişletilmiş Fon Kolaylığı" kapsamındaki yedinci gözden geçirmenin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, Arjantin'in yeni yönetiminin makroekonomik istikrarı yeniden tesis etmeye ve kredi programını yeniden rayına oturtmaya yönelik güçlü politika çabalarını desteklemek için yaklaşık 4,7 milyar dolarlık ödemenin yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

Ülkede geçen yılın son çeyreğinde ciddi politika sapmalarını düzeltmek için iddialı bir istikrar planının uygulandığı belirtilen açıklamada, planın güçlü bir mali çıpanın oluşturulmasının yanı sıra enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmeye, rezervleri yeniden inşa etmeye ve büyümenin önündeki çarpıklıklar ile uzun süredir devam eden engellerle mücadele etmeye yönelik politikalara odaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, son onayla birlikte 44 milyar dolarlık program kapsamındaki ödemelerin 40,6 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Arjantin'in yeni yönetimin makroekonomik istikrarı yeniden sağlamak ve büyümenin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için "cesur adımlar" attığını ifade etti.

Arjantin'e yönelik yaklaşık 44 milyar dolarlık kredi programı 25 Mart 2022'de onaylanmıştı.