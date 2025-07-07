Avrupa'nın en büyük kapalı sistem karides çiftliği iflas başvurusunda bulundu

Almanya merkezli Hansegarnelen GmbH, Avrupa'nın en büyük devridaim karides yetiştirme tesisini işlettiğini öne sürüyordu ancak şirket şimdi ciddi bir mali çöküşle karşı karşıya.

Almanya’nın sürdürülebilir akuakültür alanında öncü firmalarından biri olarak lanse edilen Hansegarnelen GmbH, iflas başvurusunda bulundu. Bremen Yerel Mahkemesi, süreci yönetmek üzere avukat Berend Böhme’yi geçici iflas yöneticisi olarak atadı.

Artı49'un aktardığına göre, şirketin CEO’su Rupert Baur, alınan bu kararın “ticari faaliyetlerin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için zorunlu” olduğunu belirtti.

Finansman açığı 1,5 milyon Euro

Hansegarnelen’in yaşadığı mali çalkantının merkezinde 1,5 milyon Euro’luk finansman açığı bulunuyor. Yönetim kurulu, bu açığın, dört hissedardan birinin beklenmedik şekilde finansal desteğini çekmesinden kaynaklandığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, çalışanların mağdur edilmemesi adına 22 personelin maaşlarının iflas yardımı yoluyla garanti altına alındığı belirtildi.

Operasyonlar devam ediyor ama geleceği belirsiz

CEO Baur ve iflas yöneticisi Böhme’nin birlikte düzenlediği basın toplantısında, şirketin “kısa vadede maliyetlerini karşılayabilecek durumda” olduğu ancak uzun vadeli bir çözüm için yatırımcı desteğine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Şirketin faaliyet gösterdiği Glückstadt, Grevesmühlen ve Gronau tesislerinde üretim şu an için devam ediyor. Ancak bu tesislerin kalıcı olarak açık kalıp kalmayacağı, sürdürülen yatırımcı görüşmelerinin seyrine bağlı olacak.

Sürdürülebilir üretimin sembolüydü

Son yıllarda sürdürülebilir akuakültür alanında örnek gösterilen Hansegarnelen, kapalı devridaim sistemleriyle çevreci üretim modeli sunuyordu. Şirket, antibiyotik kullanmadan ve çevreye zarar vermeden yılda yaklaşık 85 ton karides üretmeyi hedefliyordu.

Bu sistemde su, bakteriler aracılığıyla doğal olarak arıtılıyor ve çevresel etkisi minimumda tutuluyordu. Şirket, bu yaklaşım sayesinde karbon nötr seviyeye yakın bir üretim modeli sunduğunu savunuyordu.