İngiliz devi Türkiye için enflasyon ve faiz tahminini yükseltti

HSBC, zayıflayan TL’nin etkileri nedeniyle, Türkiye enflasyon ve politika faizi tahminlerini yükseltti.

HSBC'nin konu ile ilgili yayımladığı nota göre, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30'dan yüzde 31'e çıkarıldı.

Kurum, 2025 ve 2026 politika faizi tahminlerini ise sırasıyla yüzde 30,0 ve yüzde 20,0'den yüzde 32,5 ve yüzde 22,5'e revize etti.

Hisselerde de fiyat revize etti

HSBC, Türk bankaları için de yeni hedef fiyatlarını belirtirken; gayrimenkul şirketlerine yönelik de hedef fiyat yükseltti.

Banka, Haziran 2025'e kadar faiz indirimi beklemediklerini vurgulamıştı.

HSBC, Emlak Konut (EKGYO) için hedef fiyatını 14,6 TL ve tavsiyesini "AL" olarak korurken, İş GYO (ISGYO) için hedef fiyatını 20,2 TL'den 21,2 TL'ye, Torunlar GYO (TRGYO) için de hedef fiyatını 69,9 TL'den 78,4 TL'ye yükselterek, tavsiyesini "AL" olarak korudu.