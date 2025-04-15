Avrupalı devden Türk bankaları için yeni tavsiye

HSBC, Türk bankalarının F/K oranlarını dokuz ay öncesine kıyasla düşerek, gelişmekte olan piyasa bankalarına karşı yüzde 65'lik bir iskontoya gerilediklerine işaret ederken, "Bu iyi bir risk-ödül profili gibi görünüyor; benzer seviyeler döviz rezervleri son derece negatifken de görülmüştü" dedi.

Defansif bilançoları, iyi kazanç ivmeleri ve nispeten daha yüksek sermaye getirileri nedeniyle Akbank ve Garanti için Al notunu yinelediklerini belirten HSBC, "Ucuz değerleme ve konsensüse göre yukarı yönlü potansiyel nedeniyle İş Bankası'nı Al olarak yineliyoruz. Yapı Kredi'yi düşük sermaye getirisi ve sınırlı göreceli değerleme iskontosu nedeniyle Tut olarak koruyoruz" değerlendirmesini yaptı.

HSBC bugün yayınladığı raporda, Türkiye'de 19 Mart 2025'te yaşanan siyasi olayların faiz oranlarında beklenmedik bir yükselişi tetiklediğini belirtti ve artık Haziran 2025'e kadar faiz indirimi beklemediklerini vurguladı.

"Ancak, daha yüksek kredi faiz oranları ve ücret artışı gibi hafifletici faktörler nedeniyle bunun kazanç görünümü üzerinde sınırlı bir etkisi olduğunu savunuyoruz" diyen HSBC, 2025 ve 2026 mali yılları için kazanç beklentilerini ortalama yüzde 9, yüzde 12 düşürdüklerini ve yine de CEEMEA'da eşi benzeri olmayan yüzde 67'lik sağlam bir 2 yıllık kazanç CAGR'si gördüklerini vurguladı.