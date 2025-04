Bloomberg hesapladı: 19 Mart sonrası rezervlerdeki erime ne kadar?

19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte piyasalarda oluşan dalgalanmayla döviz rezervlerinde azalma hesaplanmaya devam ediyor.

Bloomberg Ekonomisti Selva Baziki, döviz rezervlerindeki azalış ve altın fiyatlarındaki yükselişin rezervlere katkısı üzerinden yaptığı hesaplamayla 19 Mart-10 Nisan tarihleri arasında TCMB'nin TL’de değer kaybını azaltmak için döviz piyasasına müdahalesinin yaklaşık 49 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Baziki, paylaşımında hesaplamasını şu şekilde açıkladı:

“TCMB net rezervleri 19 Mart-10 Nisan arasında 42.2 milyar dolar eridi. Halbuki aynı dönemde altın fiyatındaki artış+ihracat gelirlerinden rezervlere 6.5 milyar dolar katkı olduğunu hesaplıyoruz. Dolayısıyla TCMB'nin lira desteği için döviz piyasasına müdahalesi 49 milyar dolara ulaşmış olabilir.”

İngiliz stratejist Timothy Ash, Baziki'nin hesaplaması sonrasında rezervlerdeki erimenin yüksek olduğunu söylerken, "bir sonraki adım faiz artışı mı?" diye sordu:

"Bloomberg'den Baziki, İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana müdahale yoluyla TCMB rezerv kaybının, tarifeyle ilgili satışları da kapsayacak şekilde 49 milyar dolar olduğunu hesapladı. 10 Nisan itibarıyla net rezervin 16,7 milyar dolara düştüğünü görüyor. Büyük düşüş - bir sonraki adım faiz artışı mı?"

Bloomberg’s Baziki calculates that CBRT reserve loss thru intervention since the arrest of Imamoglu has been $49bn including countering tariff related selling. She sees net reserve down to $16.7bn as of April 10. Big drop - next step base rate hike?