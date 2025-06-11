İnşaat malzemesi sanayi ihracatı 2,41 milyar dolar oldu

Nisan 2025’te ihracat miktarı da bir önceki aya göre 145 bin ton düştü ve 4,10 milyon tona geriledi. İhracat miktar olarak geçen yılın nisan ayı ihracatının ise yüzde 16,0 üzerinde gerçekleşti.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemesi Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin Nisan 2025 sonuçları açıklandı. Rapora göre; inşaat malzemesi sanayi dış ticaret endeksleri 2025 yılı nisan ayında, 2024 yılı nisan ayına göre önemli ölçüde yükseldi, 2025 Mart ayına göre ise sınırlı ölçüde geriledi. İnşaat malzemesi sanayi dış ticaret endeksleri yılın dördüncü ayında artan performans gösterirken, pazarlarda ise tarife beklentilerinin yarattığı belirsizlikler yaşandı. Emtia fiyatlarında önce sert bir gerileme görüldü sonrasında toparlanmaya çalışıldı. 2025 Nisan ayında yurt içindeki ilave sıkılaşma önlemlerinin etkileri de görülmeye başladı. Ek olarak, Türk lirasında değer kaybı yavaşlayarak sürerken, finansal sıkılaşma ise ihracatçıları zorladı.

Tüm bu gelişmeler ışığında, 2025 yılı nisan ayında ihracat, bir önceki mart ayına göre 187 milyon dolar azalarak 2,41 milyar dolar oldu. Nisan 2025’te ihracat değer olarak, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16,2 oranında artış gösterdi.

İhracat miktarı geçen yıla göre yüzde 16,0 arttı

Raporda paylaşılan bilgilere göre, 2025 yılı nisan ayında ihracat miktarı, bir önceki mart ayına göre 145 bin ton düşüş kaydetti ve 4,10 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu sonuçla birlikte, ihracat miktar olarak geçen yılın nisan ayına göre ise yüzde 16,0 oranında yükseldi. 2025 Nisan ayında inşaat malzemesi sanayi yıllık ortalama ihracat birim fiyatının, geçen yılın nisan ayına göre değişmediği de raporda belirtildi. Nisan 2025’te, yıllık ortalama ihracat birim fiyatı bir önceki mart ayının altında kaldı ve 0,59 dolar/kg oldu.

2025 Nisan ayında inşaat malzemesi ithalatı 1.038 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylece ithalat geçen yılın nisan ayına göre yüzde 12,6 oranında artış gösterdi. Ayrıca, ithalatın iki ay üst üste 1,0 milyar dolar seviyesini aştığına da raporda dikkat çekildi.

2025 yılı nisan ayında inşaat malzemesi ithalatı miktar olarak ise 363 bin 449 ton seviyesinde gerçekleşti. İnşaat malzemesi sanayi ortalama ithalat birim fiyatı Nisan 2025’te, bir önceki aya göre sınırlı ölçüde artarak 2,86 dolar/kg oldu.

Yıllık ihracat 29,58 milyar dolara çıktı

Türkiye İMSAD’ın paylaştığı verilerde, bu ayki ihracat performansına bağlı olarak, 2025 Nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış yani son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatının 29,58 milyar dolara çıktığı görüldü. Böylece, 2025’in ilk dört ayında yıllık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre değer olarak yüzde 2,0 artış gösterdi. 2025 yılının nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat geçen yılın aynı dönemine göre miktar olarak da yüzde 2,2 arttı ve 46,98 milyon tona yükseldi. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,63 dolar/kg olarak gerçekleşti.

Raporda, 2025 yılının ilk dört ayında ihracat pazarlarının durağan kaldığı, ticarette korumacılık endişelerinin, jeopolitik gelişmelerin ve Türk lirasının değerlenmesinin ihracatı sınırladığı belirtildi. Bu etkenlere rağmen ihracatta artışın sürdüğüne vurgu yapıldı.

Yedi alt ürün grubunda ihracat değer olarak yükseldi

Rapora göre, inşaat malzemesi sanayisinde alt sektörlerin ihracatı, 2025 yılı nisan ayında bir önceki yılın nisan ayına göre miktar ve değer olarak çoğunlukla pozitif performanslar gösterdi. Öte yandan, ihracat pazarlarındaki durgunluk ve tarife belirsizliği inşaat malzemesi sanayisindeki alt sektörleri farklı şekillerde etkiledi. Nisan 2025’te alt sektörlerin ihracat performanslarında bir önceki mart ayına göre miktar ve değer olarak azalma meydana geldi.

Endeks verilerinde, 2025 yılı nisan ayında sekiz alt ürün grubunun altısında ortalama ihracat birim fiyatlarının 2024 yılı nisan ayına göre yükseldiği görüldü. İki alt ürün grubunda ise düşüş kaydedildi.

Türkiye İMSAD raporunda alt ürün gruplarındaki yüzdelik değişimlere de yer verildi. 2025 Nisan ayında, mineral, taş ve toprak ürünlerinin yıllık ortalama ihracat birim fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azaldı. Demir çelik ürünlerinin yıllık ortalama ihracat birim fiyatları yüzde 0,9 arttı, metal bazlı ürünlerin fiyatları ise yüzde 10,7 yükseldi. Kimyasal bazlı ürünlerde de yıllık ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 10,7 artarken, elektrik malzemesi ve teçhizatların yıllık ortalama ihracat birim fiyatlarında yüzde 12,8 oranında yükselme görüldü.

2025 yılı nisan ayında sekiz alt ürün grubunun altısının ihracat miktarında geçen yılın nisan ayına göre artış gerçekleşti, iki alt ürün grubunda ise düşüş gerçekleşti. Bu dönemde, demir çelik ürünlerinde ihracat miktar olarak yüzde 8,4 oranında arttı. Ağaç ve ahşap ürünlerinde miktar olarak ihracatta yüzde 5,9, yalıtım malzemelerinde yüzde 12,9 oranında azalma kaydedildi. Mineral, taş ve toprak ürünlerinde ise ihracat miktar olarak yüzde 20,6 oranında yükseldi.

Raporda paylaşılan verilerde, 2025 Nisan ayında sekiz alt ürün grubunun yedisinde ihracatın değer olarak geçen yılın nisan ayının üzerinde gerçekleştiği, bir alt ürün grubunun ise altında kaldığı görüldü. Bu kapsamda, değer olarak ihracatta demir çelik ürünlerinde yüzde 9,4, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 12,2 oranında yükselme kaydedildi. Elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 36,7’lik artış yaşanırken, metal bazlı ürünler de yüzde 19,8 oranında yükseldi. Kimyasal bazlı ürünlerde değer olarak yüzde 17,7 artış, yalıtım malzemesinde ise yüzde 1,5 oranında kayıp yaşandı.