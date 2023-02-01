İnşaatta güven ve yeni iş siparişleri arttı

İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan ‘Ocak 2023 Sektör Raporu’ açıklandı. İnşaat malzemeleri sanayi üretiminin 2022 yılı ilk çeyreğinde yüzde 4,4, ikinci çeyrekte yüzde 2,1 oranında artış gösterdiğine dikkat çekilen raporda, üretimin 2022’nin üçüncü çeyreğinde 3,3 düştüğü hatırlatıldı.

İnşaat malzemeleri sanayi üretiminde son beş ayda bir azalmanın yaşandığı belirtilen raporda, üretimde 2022 Ekim ayında yüzde 3,3, Kasım ayında ise yüzde 5,9’luk bir gerileme olduğu belirtildi. İnşaat malzemelerine yönelik iç talebin göreceli olarak devam ettiği, dış talepteki yavaşlamanın da gerilemeye başladığı ifade edildi.

İnşaat malzemesi üretimi 13 alt sektörde arttı

2022’nin ilk 11 ayında inşaat malzemeleri sanayi üretim artışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 olarak gerçekleşti. Rapora göre, yılın ilk 11 ayında 13 alt sektörde üretim 2021 yılının aynı dönemine göre artarken, 9 alt sektörde ise geriledi. 2022 yılının 11 ayında en yüksek üretim artışı yüzde 24,7 ile seramik kaplama malzemeleri, yüzde 16,4 ile plastik inşaat malzemeleri, yüzde 15,7 ile birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri, yüzde 12,8 ile seramik sağlık gereçlerinde gerçekleşti. İnşaat boyaları ve vernikleri üretimi de aynı dönemde yüzde 12,9’lık bir yükseliş gösterdi. Buna karşın yılın ilk 11 aylık döneminde demir çelik radyatör üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3, çimento üretiminde yüzde 4,9, hazır beton üretiminde yüzde 5,2, tuğla ve kiremit üretiminde de yüzde 12,9 gerileme yaşandı.

Güven endeksindeki artış sürüyor

İnşaat sektörü güven endeksinin yeni yıla önemli bir artış ile başladığına dikkat çekilen raporda; endeksin 2023 Ocak ayında bir önceki aya göre 5,1 puan yükseldiği kaydedildi. Seçim öncesi sektöre yönelik olarak açıklanan destekler ve kredi paketleri, güven endeksini olumlu etkiledi. Mevsimselliğe rağmen mevcut işlerde ve alınan yeni iş siparişlerindeki artışlar da inşaat sektörü güven endeksini destekleyen unsurların başında geldi. Mevcut inşaat işleri seviyesinde ocak ayında bir önceki aya göre 0,8 puan artış gerçekleşti. Mevsimsellik ile inşaat işlerinde görülen geleneksel gerilemeye rağmen ocak ayında işler hareketlendi.

Alınan iş siparişlerinde 5,6 puanlık artış

Alınan yeni iş siparişlerinin yeni yılda hızlı artış gösterdiği aktarılan raporda şu ifadelere yer verildi: “Ocak ayında alınan yeni iş siparişleri bir önceki aya göre 5,6 puan birden sıçradı. Bu sıçramada kamunun sağladığı destekler ile kredi paketlerinin önemli katkısı bulunuyor. Seçimler öncesi projelerin yeni iş siparişlerine dönüşme hızı artmaya devam edecektir. Alınan yeni siparişlerindeki artış önümüzdeki aylarda yeni iş başlangıçlarında ve inşaat malzemeleri talebinde de artışı destekleyecektir.”

Kredi paketleri sektörü destekleyecek

Raporda, bu yıl mayısta yapılması planlanan seçimler öncesi açıklanan kredi paketlerinin birçok sektörde olduğu gibi inşaat malzemeleri sektörünü de destekleyeceğine işaret edildi. İlk paket kapsamında sunulan 12,5 milyar TL büyüklüğündeki kredi ile inşaat sektöründe arz/talep uyumsuzluğu riskinin ortadan kaldırılmasını teminen tamamlanmamış veya henüz başlamamış projeler de dahil olmak üzere küçük ve orta ölçekli inşaat firmalarına finansman desteği sağlanması hedefleniyor.

Yeni Evim Programı kapsamında konut arzının artırılabilmesi için hayata geçirilecek olan 25 milyar TL büyüklüğündeki kredi paketinin konut üreticilerine uygun maliyetli finansman olanakları sunacağı ifade ediliyor. 35 milyar TL büyüklüğündeki işletme kredisi paketiyle de işletmelerin tüm sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanarak faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor. Açıklanan kredi paketlerinin inşaat sektöründe hem arz hem de talep tarafını destekleyeceği aktarılırken konut sektöründe de talebin önemli ölçüde artacağı belirtiliyor. Bu çerçevede seçime kadar olan dönemde inşaat sektöründe işlerin hareketlenmesi ve inşaat malzemeleri sanayine yönelik talebin de yükselmesi bekleniyor.