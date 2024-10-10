İPA Başkanı Buğra Gökce: Son 5 yılda zengin daha zengin oldu, yoksullar ise gelir kaybına uğradı

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, gelir adaletsizliğine ilişkin paylaştığı verilerde Türkiye ile Avrupa ülkelerini karşılaştırdı. "Son 5 yılda zengin daha zengin oldu. Yoksullar ise gelir kaybına uğradı" diyerek aradaki uçuruma dikkat çeken Gökce, "Gelir adaletsizliği bakımından Avrupa'da en kötü durumdaki ülkeyiz" dedi.

Gökce X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "En zengin yüzde 5'lik kesim her 100 liranın 23,3'ünü alıyor! Halkın en zengin yüzde 10'luk kesiminin aldığı pay toplam gelirin üçte birini geçip 33,4'e ulaşıyor. Halkın yarısının toplam gelirden aldığı pay yalnızca yüzde 22,8. Yani halkımızın yarısı en zengin yüzde 5'lik kesim kadar gelirden pay alamıyor. Son 5 yılda zengin daha zengin oldu. Yoksullar ise gelir kaybına uğradı."

"Avrupa'daki en eşitsiz ülke"

2019'da en düşük gelire sahip yüzde 50'lik kesimin toplam gelirden aldığı pay yüzde 24,5 iken, 2023'te bu pay 22,8e düştü" diyen Gökce, "En zengin yüzde 25'lik kesimin toplam gelirden aldığı pay yüzde 54,4. Bir başka ifadeyle her 100 liranın 54,4 lirasını 25 kişi alırken, kalan parayı 75 kişi bölüşüyor. Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizliği ölçen gini katsayısı 0,420. Gelir dağılımı bakımından Avrupa'daki en eşitsiz ülke Türkiye. Gini katsayısı bakımından AB ortalaması 0,296 olarak gerçekleşirken, Rusya'da gini katsayısı 0,36, Almanya'da 0,32, Japonya'da 0,31 olarak gerçekleşti" dedi.

Gökce sözlerini şöyle sürdürdü: Uygulanan ekonomi politikalarıyla ücretli çalışanlar, emekliler fakirleşirken, KKM gibi uygulamalarla en yüksek gelire sahip sınıflara kaynak aktarımı yapıldı" diyen Gökce paylaşımında, "Yüksek enflasyon ortamında yaşanan bu büyük sermaye transferi ile yoksullar daha da yoksullaşırken, zenginlerin toplam gelirden aldığı pay arttı. Aynı aktör, aynı zihniyet ve aynı uygulamalarla farklı sonuç beklenmez. Türkiye'nin yeni bir yol haritasına ve değişime ihtiyacı var."