Sıla bebeğin dehşet evinde başına gelen korkunç detaylar ortaya çıktı

Türkiye, Tekirdağ'da yaşayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin hayatta kalması için günlerce dua etti. Cinsel istismara ve şiddete uğrayan küçük Sıla, maalesef geçtiğimiz gün yaşamını yitirdi.

Korkunç olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Kayseri'de yaşayan 25 yaşındaki Bakiye Yeniçeri'nin 5 ve 2 yaşlarında iki kız çocuğu olduğu belirlendi. Yeniçeri, yaklaşık iki hafta önce eşini terk etmiş ve çocuklarını alarak Tekirdağ'da eski arkadaşı 57 yaşındaki Sanlı Ö.'nün yanına yerleşmişti.

Habertürk'ün haberine göre; gündüzleri dışarı çıkan Bakiye Yeniçeri, 2 kız çocuğunu karşı komşusunun evine bırakıyordu. Bu evde yaşlı bakım hastası bir kadın ile 32 yaşındaki oğlu Kani A. birlikte yaşıyordu.

Küçük bebeği çocuğa emanet etmiş

Eşi evi terk eden Kani’nin; 13, 9 ve 8 yaşlarındaki 3 çocuğu anneleri olmadığından, evde kendi başlarının çaresine bakıyordu. Yani Bakiye Yeniçeri, iki küçük çocuğunu yine çocuklara emanet ediyordu. Küçük Sıla’nın bakımını yapabilecek yaşta bir yetişkin o evde yoktu.

İstismara rağmen kimseye bir şey söylemedi

Bakiye Yeniçeri'nin ifadesine göre, 5 Eylül günü çocuklarını yine komşu çocuklarına emanet etmişti. İki kızını eve getirdikten sonra Küçük Sıla’yı yıkamak için banyoya götürdü. Bebek bezinde kan gördü. Yeniçeri, "O an bebeğimin istismara uğradığını fark ettim ama korktum. Olayı kapatmak için bebek bezini başka bir mahalledeki konteynere attım" dedi. Bebeğinin başına gelen korkunç olayı birlikte yaşadığı Sanlı Ö.'ye de anlattı. Ancak ikisi de kimseye bir şey söylemedi. Hatta anne tüm bunlara rağmen bebeğini o korku evine bırakmaya devam etti.

İstismar suçunu itiraf etti

Suça sürüklenen çocuklardan G.A. olayın yaşandığı eve sık sık gidiyordu. 13 yaşındaki K.A. ve G.A. soruşturma kapsamında alınan ifadelerinde istismar suçunu itiraf etti. Çocukların ifadesine göre; Sıla ve ablasını anneleri Bakiye onlara emanet ediyordu. Çocuklar bebeklere yemek yediriyor, bezini değiştiriyordu. Ne olduysa o anda oldu iki çocuk Sıla bebeğin bezini değiştirdikten sonra korkunç olayı gerçekleştirdi. Ancak küçük Sıla’ya beyin kanaması geçirten şiddet olayı ise 3 gün sonra yaşanmıştı.

Sopayla dövüp buzdolabına vurmuş

Bu kez K.A. yalnızdı, suç ortağı yoktu. K.A ilk ifadesinde önce Sıla bebeğin düştüğünü söyledi. Ancak bu durum inandırıcı değildi, çünkü Sıla bebeğin vücudu morluk içerisindeydi. Başsavcılık olay yerinde keşif yapılması talimatı verdi. 13 yaşındaki K.A. yetkililerce evine götürüldü, burada çocuğun nasıl düştüğünü canlandırması istendi. Kafasındaki senaryoyu tasvir edemeyen K.A., şiddet olayını da işlediğini itiraf etti. Sıla bebeği önce sopayla dövdüğünü, ardından kafasını buzdolabına vurduğunu anlattı.

13 yaşındaki K.A.’nın babası Kani A. ile Sanlı Ö. ifadelerinde olaydan haberlerinin olmadığını söylediler. Çocuklar ve anne de suçlarını itiraf etmişti. Ancak korkunç bir gerçek vardı. O da günlerce işkenceye maruz kalan Sıla bebeğin vücudundaki diş izleriydi.

Başka çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundu

Sanlı Ö.'nün cep telefonu incelemesi, dehşet verici bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Bakiye Yeniçeri ve iki çocuğuyla birlikte kalan 57 yaşındaki Sanlı Ö.'nün telefonunda, başka çocuklara ait müstehcen görüntüler bulundu. Bu bulgu üzerine, Sanlı Ö. hakkında Sıla bebekle ilgili soruşturmanın yanı sıra, yeni bir suçtan daha soruşturma başlatıldı.