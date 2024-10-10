  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kremlin Sözcüsü Peskov: Orta Doğu'da çatışmanın genişlemesi bölge için felaket
Takip Et

Kremlin Sözcüsü Peskov: Orta Doğu'da çatışmanın genişlemesi bölge için felaket

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu'daki çatışmanın genişlemesinin bölge için "felaket" olacağını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin Sözcüsü Peskov: Orta Doğu'da çatışmanın genişlemesi bölge için felaket
Takip Et

Peskov, Orta Doğu'daki durumla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çatışmalara Lübnan cephesi de eklendi

Bölgede askeri eylemlerin coğrafyasının genişlediğine işaret eden Peskov, çatışmalara Lübnan cephesinin de eklendiğini dile getirdi.

Peskov, "Bütün bunlar elbette sivil altyapının tahrip olmasına yol açıyor. On binlerce insan evini, geçim kaynağını ve işini kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Çatışma coğrafyasının genişlemesini dile getirmek bile istemediğini vurgulayan Peskov, "Bütün bunların sonuçları bölge için felaket." dedi.

Suriye'de Rus Hmeymim Hava Üssü'nün bulunduğu hatırlatılarak durumun daha da ağırlaşması halinde Rusya'nın ne gibi eylemlerde bulunabileceği sorusuna karşılık Peskov, bu konuda herhangi bir muhakemede bulunmanın uygun olmayacağını dile getirdi.

Ukrayna'nın ateşkese hazır olup olmadığına ilişkin koşullar hakkında herhangi bir sinyal almadıklarını da kaydeden Peskov, medyada konuyla ilgili çok fazla spekülasyon yapıldığını, bu hususta hiç kimsenin herhangi bir adım atmadığını ifade etti.

Ayrıca Peskov, Ukrayna'da savaşmak üzere Kuzey Kore'den asker gönderildiğine ilişkin iddiaları da yalanladı.

İsrail'den Filistinlilerin sığındığı Rufeyde Okulu'na saldırı! 20 kişi hayatını kaybettiİsrail'den Filistinlilerin sığındığı Rufeyde Okulu'na saldırı! 20 kişi hayatını kaybettiDünya
Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü: İsrail, Gazze'nin kuzeyine tam bir kuşatma uyguluyorFilistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü: İsrail, Gazze'nin kuzeyine tam bir kuşatma uyguluyorDünya
Pazarama ekim ayına özel indirim başlattıPazarama ekim ayına özel indirim başlattıŞirket Haberleri

 

Dünya
İran: Direniş güçlerine desteğimiz siyasi ve diplomasiyle sınırlı kalmayacaktır
İran: Direniş güçlerine desteğimiz siyasi ve diplomasiyle sınırlı kalmayacaktır
Kremlin'den uyarı: Orta Doğu'da çatışmanın genişlemesi bölge için felaket olur
Kremlin'den uyarı: Orta Doğu'da çatışmanın genişlemesi bölge için felaket olur
Hindistan, nükleer güçle çalışan iki saldırı denizaltısı inşa edecek
Hindistan, nükleer güçle çalışan iki saldırı denizaltısı inşa edecek
İsrail'den Filistinlilerin sığındığı Rufeyde Okulu'na saldırı! 20 kişi hayatını kaybetti
İsrail'den Filistinlilerin sığındığı Rufeyde Okulu'na saldırı! 20 kişi hayatını kaybetti
Savaş uçağı düştü, pilot öldü
Savaş uçağı düştü, pilot öldü
Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü: İsrail, Gazze'nin kuzeyine tam bir kuşatma uyguluyor
Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü: İsrail, Gazze'nin kuzeyine tam bir kuşatma uyguluyor