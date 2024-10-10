Pazarama ekim ayına özel indirim başlattı

Türkiye İş Bankası iştiraki Pazarama, müşterilerinin ihtiyaçlarına ve mutluluğuna odaklanan kampanyaları ile avantajlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. Binlerce fırsat ve birçok hizmeti tek platform üzerinden müşterilerine sunan Pazarama, 10 – 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Alışveriş Ekimi ile müşterilerini avantajlı alışveriş ve fırsatlar ile buluşturacak.

Alışveriş Ekiminde müşterilere; ilk alışverişe özel indirimler, 2.si 1 TL kampanyaları, 3 al 2 öde kampanyaları, hafta sonu kupon kampanyaları, belirli saatlerde flaş indirim fırsatlarının yaşandığı Süper Saatler kampanyası gibi birçok kampanya aynı anda sunulacak. İçerisinde farklı kampanyaları barındıracak olan Alışveriş Ekiminde, Dev Fırsat Günleri ve Süper Saatler kampanyaları ile artan indirimler, ek kupon fırsatları müşterilerle buluşacak. Alışveriş Ekimi’nde indirimlerle öne çıkan kategoriler ise süpermarket, anne-bebek, ev-yaşam, elektronik ve moda olacak.

Ekim ayı boyunca sunulan birçok avantajın yanında, anlaşmalı bankalar ile yapılan iş birlikleri sayesinde puan fırsatları, vade farksız taksit kampanyaları ve miller ile alışveriş yapma fırsatı da müşterilerle buluşmaya devam edecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Pazarama’nın Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tuna Canatar, “Pazarama’nın her yıl devam ederek gelenekselleşen kampanyası Alışveriş Ekimini ekim ayında bu yıl 3. Kez müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla buluşturacağımız için heyecanlıyız. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için kasım ayında yaşanacak olan alışveriş yoğunluğu öncesinde onlara iyi bir alternatif sunmayı ve Pazarama’nın avantajlarıyla yanlarında olduğunu hissettirmeyi hedefleyerek kampanya planlamalarımızı gerçekleştirdik. Alışveriş Ekimi kampanyamızın her yıl yatırımlarımız ile büyümesini hedefliyor, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın ihtiyaçları ve mutluluklarına odaklanmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

İş ortakları ve müşterilerine her yönüyle şeffaf bir pazaryeri partneri olmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren Pazarama, online alışverişin yanı sıra; uçak bileti satışı, otel rezervasyonu, araç kiralama, şehir ulaşım kartlarına yükleme, araçta mobil ödeme gibi farklı alanlarda da müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Pazarama’nın avantajlı ve fırsatlarla dolu dünyasına, Pazarama mobil uygulamasından ya da Pazarama.com’dan ulaşabilirsiniz.