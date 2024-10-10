Enerji Bakanı Bayraktar’dan EPİAŞ'ın halka arzına yeşil ışık!

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji borsası olarak faaliyet gösteren EPİAŞ'ın halka arzına yeşil ışık yaktı. Bakan Bayraktar, EPİAŞ'ın faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda genişleyeceğini, bunun ardından halka arzın değerlendirilebileceğini söyledi.

EPİAŞ'ın faaliyetleri çeşitlenecek

Bayraktar Atlantic Council tarafından düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, şu anda elektrik ve doğalgaz borsası olarak faaliyet gösteren EPİAŞ'ın faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda çeşitleneceğini ifade etti.

"Karbon piyasası kurulacak"

Bayraktar, şu anda taslak aşamasında bulunan karbon emisyonu ticaret sistemine atıfta bulunarak "Ülkemizin 2026'da artık karbonu fiyatlayan bir ülke haline gelmesi, bunun EPİAŞ bünyesinde bir karbon piyasası kurulması suretiyle gerçekleşmesini de hedefliyoruz... Ayrıca EPİAŞ'ın da beraberinde bir emtia borsası haline gelmesini de hedefliyoruz" dedi.

“EPİAŞ'ın halka arzı değerlendirilebilir”

Bayraktar konuşmasının ardından Reuters'ın EPİAŞ'ın halka arzının değerlendirilip değerlendirilmediği sorusu üzerine, EPİAŞ'ın faaliyetleri genişledikten sonra halka arz edilebileceğini ifade ederek, "Şu anda değil ama bu bahsettiğim faaliyetler yerleşsin bakacağız" dedi.

“Yenilenebilir enerji strateji belgesi açıklanacak”

Bayraktar ayrıca Türkiye'nin 2035 yılına kadar olan dönemi kapsayan ve yenilenebilir enerji yatırımları ile elektrik iletim hattı projelerini kapsayan yenilenebilir enerji strateji belgesinin kamuoyuyla büyük ihtimalle 21 Ekim'e kadar paylaşılacağını ifade etti.