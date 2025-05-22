İş dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KGF kararını nasıl karşıladı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kredi Garanti Fonunu ben de önemsiyorum. Yani bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin" açıklamasını iş dünyasının önde gelen temsilcileri değerlendirdi.

İTO/Avdagiç: KOBİ'lerimizin uzun süredir yaşadığı finansman sorununa önemli bir çözüm olarak görüyoruz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni bir Kredi Garanti Fonu (KGF) çalışması yapılacağına ilişkin "KOBİ'lerimizin uzun süredir yaşadığı finansman sorununa önemli bir çözüm olarak görüyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak son birkaç aydır özellikle dile getirdiğimiz finansmana erişim ihtiyacını karşılamak için KGF’nin devreye sokulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu bağlamda özellikle KOBİ’lere yönelik olarak KGF desteğinin yeniden uygulanması, iş dünyasının üretim çarklarının güvenle dönmesine katkı sağlayacaktır. Mevcut şartlar altında KOBİ’lerin yüksek oranlı kredi maliyetini karşılaması ve bu maliyetlerle rekabetçiliğini koruması mümkün görünmüyor. Bu kapsamda finansal aktarım mekanizmasının yeniden işlerliğe kavuşturulması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

ATO/Baran: Büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kredi Garanti Fonunun (KGF) yeni bir kredi programına destek verileceğine yönelik işaretini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Gürsel Baran iş dünyası olarak memnuniyetlerini vurgulayarak, “Özellikle, ekonomimizin bel kemiği durumundaki KOBİ’lerimizin, finansmana uygun koşullarda erişiminin desteklenmesi, işletmelerimizin öngörülebilirliğinin artmasına, yatırım ve üretim kararlarını daha sağlıklı bir zemine oturtmasına imkân sağlarken, reel sektörümüzün dinamizmine, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize güç katacaktır” ifadesine yer verdi. Gürsel Baran, finansal desteğin küresel rekabet gücüne de katkı vereceğini belirtti.

TİM/Gültepe: Enflasyonla mücadele edilirken üretimin ve sanayinin de destekleceğini yönünde bir işaret olarak görüyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise Türkiye’de kredi maliyetleri yüzde 50’nin üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, "Dolayısıyla uygun koşullarda finansmana erişim firmalarımız için büyük önem taşıyor. Yüksek finansman maliyetleri hem rekabetçiliğimize zarar veriyor hem de yatırım iştahını da azaltıyor. Kredi Garanti Fonu’nun yeniden devreye alınacak olmasını enflasyonla mücadele edilirken üretimin ve sanayinin de destekleceğini yönünde bir işaret olarak görüyoruz" diye konuştu.

Gültepe, küresel pazarlarda risklerin yanı sıra fırsatların da olduğu bu dönemde bu adımla rekabetçiliği güçlendirecek adımların devam edeceğini umduklarını da sözlerine ekledi.