İş dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KGF kararını nasıl karşıladı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kredi Garanti Fonuna ilişkin açıklaması, iş dünyasında olumlu yankı buldu. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, ATO Başkanı Gürsel Baran ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe KOBİ’lerin finansmana erişimi açısından bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kredi Garanti Fonunu ben de önemsiyorum. Yani bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin" açıklamasını iş dünyasının önde gelen temsilcileri değerlendirdi.
İTO/Avdagiç: KOBİ'lerimizin uzun süredir yaşadığı finansman sorununa önemli bir çözüm olarak görüyoruz
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yeni bir Kredi Garanti Fonu (KGF) çalışması yapılacağına ilişkin "KOBİ'lerimizin uzun süredir yaşadığı finansman sorununa önemli bir çözüm olarak görüyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak son birkaç aydır özellikle dile getirdiğimiz finansmana erişim ihtiyacını karşılamak için KGF’nin devreye sokulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu bağlamda özellikle KOBİ’lere yönelik olarak KGF desteğinin yeniden uygulanması, iş dünyasının üretim çarklarının güvenle dönmesine katkı sağlayacaktır. Mevcut şartlar altında KOBİ’lerin yüksek oranlı kredi maliyetini karşılaması ve bu maliyetlerle rekabetçiliğini koruması mümkün görünmüyor. Bu kapsamda finansal aktarım mekanizmasının yeniden işlerliğe kavuşturulması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
ATO/Baran: Büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kredi Garanti Fonunun (KGF) yeni bir kredi programına destek verileceğine yönelik işaretini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Gürsel Baran iş dünyası olarak memnuniyetlerini vurgulayarak, “Özellikle, ekonomimizin bel kemiği durumundaki KOBİ’lerimizin, finansmana uygun koşullarda erişiminin desteklenmesi, işletmelerimizin öngörülebilirliğinin artmasına, yatırım ve üretim kararlarını daha sağlıklı bir zemine oturtmasına imkân sağlarken, reel sektörümüzün dinamizmine, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümemize güç katacaktır” ifadesine yer verdi. Gürsel Baran, finansal desteğin küresel rekabet gücüne de katkı vereceğini belirtti.
TİM/Gültepe: Enflasyonla mücadele edilirken üretimin ve sanayinin de destekleceğini yönünde bir işaret olarak görüyoruz
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise Türkiye’de kredi maliyetleri yüzde 50’nin üzerinde bulunduğuna dikkat çekerek, "Dolayısıyla uygun koşullarda finansmana erişim firmalarımız için büyük önem taşıyor. Yüksek finansman maliyetleri hem rekabetçiliğimize zarar veriyor hem de yatırım iştahını da azaltıyor. Kredi Garanti Fonu’nun yeniden devreye alınacak olmasını enflasyonla mücadele edilirken üretimin ve sanayinin de destekleceğini yönünde bir işaret olarak görüyoruz" diye konuştu.
Gültepe, küresel pazarlarda risklerin yanı sıra fırsatların da olduğu bu dönemde bu adımla rekabetçiliği güçlendirecek adımların devam edeceğini umduklarını da sözlerine ekledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, Kredi Garanti Fonu'na yönelik soruya da yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Reel sektörün desteklenmesine ilişkin hem Eximbank hem kredi garanti fonu yönüyle birtakım adımlar atmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Enflasyonda düşüş dikkat çekici biçimde görülüyor. Bu bir süreç ve devam ediyor. Kredi Garanti Fonunu ben de önemsiyorum. Yani bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz. Ekonomide uyguladığımız reçetenin olumlu sonuçlar vermesi doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Enflasyondaki düşüş öngörülebilirliği artırıyor. Son 40 ayın en düşük seviyesini gördük. Bu gelişmeler yurtiçinde beklentilerin iyileşmesini sağlarken dış finansmana erişim açısından Türkiye’nin kredi notuna olumlu yansıyor. Bu olumlu tablonun devamı için fiyat istikrarına olduğu kadar finansal istikrar ve büyüme dinamiklerine de çok dikkat ediyoruz" yanıtını verdi.