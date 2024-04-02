İş dünyasından ekonomiye odaklanma çağrısı

Sıcak ekonomi gündemi, kısa bir yerel seçim molasının ardından kaldığı yerden devam ediyor. İş dünyası, ekonomideki sorunlara hızlı ve kararlı bir şekilde çözüm getirilmesi için çağrıda bulunurken, verilen mesajların odağında enflasyonla mücadele ve yapısal reformlar yer alıyor. 31 Mart seçimlerinin geride kalmasıyla Türkiye’nin 4 yıl seçimsiz bir sürece girmiş olmasının ekonomi için büyük bir fırsat olduğuna işaret eden iş dünyası temsilcileri, bu süreçte ekonomiyi güçlendirecek adımların atılması gerektiğine dikkat çekiyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Yapısal reformlarda etkin adımlar atmalıyız

Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır. Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele para ve maliye politikası eşgüdümünde daha başarılı olacaktır. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar ile öngörülebilirlik güçlenecektir. Böylece teknoloji içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar artacaktır. Ülkemizin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesi de önem arz ediyor. Yapısal reformlar konusunda etkin ve kararlı adımlar atmalıyız. Mesleki eğitim, istihdam politikaları, vergi reformu, yargının operasyonel etkinliğinin artırılması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi, şehirlerimizin depreme direncinin artırılması, yeni sanayi havzalarının oluşturulması, kilit teknolojilerin ülkemize kazandırılması, yeşil ve dijital dönüşüme ülkemizin hazırlanması gibi birçok alanda reformlar bizi bekliyor. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, milletimizin kararına saygı duyup, 86 milyon el birliği, akıl birliği ile aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zamanıdır. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında ürün ve pazar çeşitliliğinde en üst lige çıktık. Şimdi ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı. İş dünyası olarak daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı: Seçimin galibi Türkiye demokrasisidir

31 Mart yerel seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimin galibi Türkiye demokrasisidir. Ülkemizin, bu seçimleri barış içerisinde tamamlamış olması hepimiz için memnuniyet vericidir. Değişen dünyada, iklim aciliyetiyle birlikte artık yerel yönetimlere düşen görev artmıştır. Tüm seçilmişlerimizin bu görevlerinin bilincinde olması ve dünyadaki dönüşümü yakından takip etmesi, ülkemizin, şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırması için son derece önemlidir. Yerel seçimlerin geride kalmasıyla birlikte, önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem bulunuyor. Bu kesintisiz dönem, enflasyonunu düşürmüş, makro dengelerini kurmuş, sürdürülebilir büyüme yoluna geri dönmeye hazır bir Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsattır. Ülke olarak muazzam bir potansiyelimiz var. Bunu gerçeğe dönüştürebilmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Mevcut ekonomik programa ve normalleşme adımlarına kararlılıkla devam etmeliyiz. Hep beraber, birlik ve beraberlik içinde bunu başaracağımıza inanıyorum.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Ekonomik programa odaklanmalıyız

Türkiye bir seçimi daha aklıselim ve demokratik bir olgunlukla geride bıraktı. Seçim sonuçlarının şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, seçilen belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. İş dünyası olarak Türkiye’nin bu seçimden sonra uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Önümüzde dönem, enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir. Bu sayede, çevresinde çatışma ve savaşların kol gezdiği Türkiye, daha da güçlenen ekonomisi ve demokrasisiyle güvenli bir liman olmayı sürdürecektir. İş dünyası olarak, üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, tüm gücümüzle yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama devam edeceğiz.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan: İvedi bir şekilde sorunlara odaklanmalıyız

Ülkemiz yerel seçim sürecini örnek bir demokratik kültür ve olgunlukla tamamladı. Muhtelif defalar ifade ettiğim gibi seçimler bir bayrak yarışıdır. Bugünkü bayrak yarışının münferit bazı hadiseler dışında huzur içinde gerçekleşmiş olması demokrasimiz adına sevindirici ve çok kıymetlidir. Seçim nedeniyle ekonomiye ve bu alandaki reformlara yönelik tempo maalesef arzu edilen seviyede olmadı. Artık çok ivedi bir şekilde ekonomiye ve sorunlara odaklanmak gerekiyor. Yerel seçim sonuçlarının başta İstanbul olmak üzere memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin yıldız şehri İstanbul'a yeniden belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Ekonomimizi güçlendirecek adımların atılacağına inanıyoruz

Türkiye büyük bir demokratik olgunlukla bir seçimi daha tamamladı. Seçmen 10 ay önceki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin ardından bir kez daha sandığa giderek yerel yönetimler için tercihini yaptı. Öncelikle sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sandıktan çıkan mesajın en iyi şekilde okunup, ekonomimizi güçlendirecek adımların atılacağına inanıyoruz. İhracat Türkiye ekonomisi için lokomotif rolü üstleniyor. Önümüzde seçimsiz 4 yıllık dönemin ülkemiz ve ihracatımız açısından en iyi şekilde değerlendirileceğine ve 2028’de mal ihracatında 375, hizmet ihracatında da 200 milyar dolarlık hedefi yakalayıp geçeceğimize inanıyorum.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Merkez ve yerel arasında işbirliğinin güçlendiği bir dönem olsun

Görevlerine başlayacak tüm yerel yöneticilerimizi kutlarım. Başta afet yönetimi olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanmalıyız.

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez: Elimizi taşın altına koymaya hazırız

Demokratik bir olgunluk içinde geçen seçimlere katılan tüm partileri tebrik ediyoruz. Artık gerçek gündemimiz olan ekonomiye dönmeliyiz. Ülkemizin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de elimizi taşın altına koymaya; kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprü vazifesi görmeye hazırız. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Ortak paydamız ise cumhuriyet ve demokrasidir.

DEİK Başkanı Nail Olpak: Kalkınmaya ve refaha katkı için daha fazla çalışacağız

Yerel seçimlerde milletimiz sandık başına gitti, vatandaşlarımız yine ülkemize yakışır demokratik bir ortamda özgürce oylarını kullandılar. Seçilen Belediye Başkanlarını tebrik ediyor, seçildikleri bölgelerde güzel çalışmalar yapmalarını diliyorum. Artık önümüzde seçim gündemini geride bıraktığımız çok önemli bir süreç var. Türk iş dünyası temsilcileri olarak gayemiz; her zaman olduğu gibi ülkemizin kalkınmasına ve refahına katkı sunmak için daha fazla çalışmak, yarınlarımız için daha fazla katma değer üretmek olacak. Bu süreçte, başta enflasyonla mücadele olmak üzere, yapısal reformlar dahil atılacak tüm adımların bir an önce ve kararlılıkla yapılması geleceğimiz için çok önemli. Ülkemizin ekonomik hedeflerine hızla ulaşması, küresel ticaretteki yükselişini sürdürmesi, gelişen sanayisi ile beraber daha fazla istihdam sağlaması ve refahın dengeli dağılımı amacıyla yatırımlarla birlikte istikrarlı ve dengeli büyüyen bir Türkiye için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü: Seçimsiz 4 yıl bir fırsat dönemi

31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz bir seçim dönemini daha büyük bir demokratik olgunlukla tamamlayarak, dünyaya demokrasi örneği göstermiştir. Artık önümüzde seçimsiz bir 4 yıl var. Seçimsiz bu dört yılı, bir fırsat dönemi olarak değerlendirmeliyiz. Yapacak çok işimiz, alacak çok yolumuz var. Enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürme mücadelemizi sürdürmeliyiz. Türk sanayisinin üretim gücünü artıracak yapısal reformları öncelemeliyiz. Dünyanın büyük bir dönüşümden geçtiği bu dönemde, organize sanayi bölgelerimizin yatırım ve üretim avantajlarını artıracak düzenlemeleri hızla hayata geçirmeli, sanayicilerimizin yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm süreçlerini destekleyecek yeni argümanlar geliştirmeliyiz. Organize sanayi bölgelerimizi demir ağlarla örerek, lojistik avantajlarımızı artırmalıyız. Üretimin insan kaynağı problemini çözmek için, Mesleki Eğitim Reformu hayata geçirmeliyiz. Şehirlerimizin ve sanayi bölgelerimizin deprem direncini artıracak yeni sanayi politikaları geliştirmeliyiz. Organize sanayi bölgeleri olarak, 81 İlimizde, 67 bin fabrikamız ve 2.6 milyonun üzerindeki çalışanımızla daha müreffeh bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Önceliğimiz yapısal reformlara ağırlık vermek olmalı

Gerek yeniden seçilen gerekse de ilk kez seçilen belediye başkanlarımızı ve yerel yöneticilerimizi kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz. Yerel yönetimlere, şehirlerde halkımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlamaları, alt yapı sorunlarını gidermeleri, trafik sorunlarını azaltmaları ve daha çevreci politikaları uygulamalarına yönelik projeleri gerçekleştirmeleri gibi konularda da başarılar diliyoruz. Deprem başta olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında iş birliğinin güçlendiği ve halkımızın ekonomik sorunlarının da azaldığı bir dönem olmasını ümit ediyoruz. Seçim sonrası, yapısal reformlara daha fazla ağırlık vererek, hep birlikte daha mutlu, daha refah ve daha adil Türkiye için eskisinden daha fazla çalışmalıyız.

BMD Başkanı Sinan Öncel: Perakende sektörünü rahatlatacak adımların atılacağına inanıyoruz

Öncelikle seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçmen yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda önemli bir mesaj verdi. 4 yıllık seçimsiz bir döneme girilmesi ekonomi yönetiminin elini rahatlatacak. Enflasyonla mücadele yeni dönemde en öncelikli gündem başlığı olacak. BMD olarak enflasyonla mücadeleye her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Ekonomi yönetiminin de son dönemde yüksek maliyet ve yüksek faiz kıskacında sıkışan perakende sektörünün elini güçlendirecek adımları atacağına inanıyoruz.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç: Yerel yönetimlerle “teknolojinin başkenti” hedefine ulaşacağız

Ankara Sanayi Odası olarak yerel yönetimlerimizle iş birliğimizi daha da güçlendirerek, başkentimizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Belediye başkanlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 'başkentin sanayisinden sanayinin ve teknolojinin başkentine' hedefimize ulaşmada destek olmaya devam edeceklerine gönülden inanıyorum.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Seçimsiz 4 yıl çok iyi değerlendirilmeli

Seçimsiz dört yıllık bir dönem yaşanacak. Bu sürenin hem şehirler hem de Türkiye için çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması, sorunların çözülmesi ve kalıcı gelişmeyi sağlayabilmek için de vergi konusu başta olmak üzere yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor. Ankara'da ticari hayatın canlanması, sağlık başta olmak üzere turizm çeşitlerinin geliştirilmesi, havalimanına metro hattı başta olmak üzere ulaşımı kolaylaştıracak adımların atılması, iklim değişikliğine karşı şehrimizin yeşil dönüşümünün gerçekleştirilmesi ve Ankara'nın dünya başkenti haline gelmesi için atılacak olumlu adımları bekliyoruz. Ankara'nın her alanda gelişimi için iş dünyası olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten: İş dünyasının sesine daha çok kulak verilmeli

Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçmen ekonomik konulardaki rahatsızlığını sandığa yansıtmış gözüküyor. Önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem bulunuyor. Yeni dönemde iş dünyasının sesine daha çok kulak verilmeli. İş dünyası ile daha yakın çalışılacak bir sürecin başlamasını ve özellikle son dönemde rekabetçiliğini büyük ölçüde kaybeden ayakkabı endüstrimiz için bu sürecin en iyi şekilde değerlendirilmesini diliyorum.

ORSİAD Başkanı Levent Çamur: Tüm enerjimizi işe güce vermek zorundayız

Seçim süreçleri ülkeyi ekonomi gündeminden uzaklaştırıyor. Birçok kişi, seçim gündeminden uzaklaşarak sadece ekonomiye odaklanmayı düşünüyor. Tüm gücümüzü, enerjimizi işe güce vermek zorundayız. Meşakkatli bir süreçten geçerken herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. İş dünyası seçim sonrası süreçteki yatırım ortamının iyileştirilmesini, finansmana erişimin kolaylaştırılmasını, enflasyon kur makasının daraltılıp enflasyon faiz dengesinin oturtulmasını bekliyor.

“Seçimsiz dönemde en önemli gündemimiz ekonomi olmalı”

Ülke olarak yoğun bir seçim sürecini geride bıraktığımızı söyleyen İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye’nin son bir yıl içinde iki önemli seçimi atlattığını belirtti. Özgener, “Şimdi önümüzde seçimsiz geçireceğimiz uzun bir süreç var. Bu süreçte en önemli gündemimiz ‘ekonomi’ olmalı. Öncelikli mücadele alanı olan enfl asyonun tek haneye düşürülmesine yönelik Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası yanında selektif kredi politikası ve hassas bütçe dengesinin gözetilmesi önem taşıyor. 2024-2026 OVP’nin kararlılıkla uygulanmaya devam edilmesi; program çerçevesinde açıklanan, vergi reformu başta olmak üzere, tüm yapısal reformların hayata geçirilerek şirketlerimizin verimliliğinin arttırılması ve yurtdışındaki rakipleriyle eşit şartlarda mücadele edebilmelerinin sağlanmasının önemini vurgulamak istiyorum. Bununla birlikte; kamuda da harcamaların etkin kontrolü ve tasarrufun ön planda tutulduğu bir yaklaşımın benimsenmesi de odaklanılması gereken diğer bir konu olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

“Yapısal reform süreci başlamalı”

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, ekonomide yapısal reform sürecinin başlaması çağrısında bulundu. Yıldırım. “Seçim sürecinin tamamlanmasıyla ülkemizde başta ekonomi olmak üzere; eğitim ve hukuk alanında yapısal reformların gerçekleşeceği bir sürecin başlamasını diliyorum. Gaziantep Ticaret Odası olarak yerel yönetimlerimizle hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Dört yıllık süreci iyi değerlendirmeliyiz”

Yerel seçimlerin ardından ülkemizin dört yıllık seçimsiz süreci çok iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, şunları söyledi: “Maalesef ekonomik olarak toplumun her kesimiyle ciddi bir türbülanstan geçiyoruz. Küresel sorunlar ve ülkemize özgü problemlerimizi göz önünde bulundurarak çözüme dayalı, her alanda atılım sağlayacak adımlar atılmalı ve yapısal reformları hayata geçirmeliyiz. Ekonomi yönetiminin uyguladığı OVP çerçevesinde mali disiplinden kopmadan düzlüğe çıkabiliriz.”

“Seçimsiz dönemi fırsata çevirmeliyiz”

Yerel seçimlerin sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, ülkenin daha güçlü olmak için önündeki dört yıllık seçimsiz dönemi fırsata çevirmek gerektiğini vurguladı. Büyükeğen, “Enfl asyonla mücadelemizi sürdürmeliyiz. Yeni bir reform dönemi inşa ederek, üretimi güçlü kılacak düzenlemeleri hızla hayata geçirmeliyiz. Konya gibi Anadolu şehirlerinin sanayileşme sürecini geliştirmesi için lojistik başta olmak üzere her alanda daha fazla desteğe ihtiyacı var. Şehirlerimizin yatırım ve üretim avantajlarını artıracak, yeni düzenlemelerin de mutlaka hayata geçirilmesi lazım” dedi.

“Birlik ve beraberlik içinde çalışacağız”

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, “Seçilen belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. İş dünyası olarak yerel seçimlerin sona ermesiyle dört yıl boyunca seçimsiz bir döneme girilmesini ülkemiz için son derece önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Öncelik enflasyonla mücadeleye verilmeli”

Yerel seçimlerin de tamamlanmasıyla ülkemizin dört yıllık önemli bir sürece kapı araladığını hatırlatan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Şimdi ekonomimize, ihracatımıza ve üretime daha çok odaklanma zamanı. Bundan sonra yapısal reformların hızla hayata geçirilmesini ve ihracatımızı artıracak politikalara önem verilmesini bekliyoruz. Bir numaralı gündem maddemiz ise tüm gücümüzle enfl asyonla mücadeleye olmalı. Enfl asyonla mücadele para ve maliye politikası eşgüdümünde daha başarılı olacaktır” ifadesini kullandı.

“Şehrin sorunlarına odaklanılmalı”

Ülke genelinde ekonomiye, Eskişehir’de ise şehrin sorunlarının çözümüne öncelik verilmesi gerektiğini kaydeden Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler, Türkiye’de enfl asyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanmasının önemine dikkat çekti. Eskişehir’de öncelikli çözülmesi gereken sorunların başında Kuzey Çevre Yolu, kentsel dönüşüm ve trafik meselesi geldiğini söyleyen Güler, deprem bölgesinde olan kentin yapı stokunun güçlenmesinin önemini vurguladı.

“Aydınlık geleceğe kararlılıkla yürüme zamanı”

Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Ömer Zeydan, “Daha mutlu ve daha müreff eh Türkiye için siyasi görüşümüz ne olursa olsun, şimdi milletimizin iradesine saygı duyarak, el birliği ve akıl birliği ile aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde kararlılıkla yürüme zamanıdır” diye konuştu.

“Ortak akıl ve beraberlikle çalışacağız”

Yeni dönemde çözüme kavuşturulması gereken hususlarda yerel yönetimlerle ortak akıl ve beraberlik içinde çalışmayı sürdüreceklerini söyleyen Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, “Düşük enfl asyon ortamına ulaşmak, üretimde ve ihracatta sürdürülebilir bir artışı sağlamak, istikrarlı ve dengeli bir ekonomik ortama kavuşmak için alınması gereken tedbirler hızla uygulamaya konulmalı. Ekonomik reformlar toplumsal dengeleri gözetilerek bir an önce yapılmalı, özellikle enfl asyon nedeniyle gelir düzeyi düşük kesimlerin refahını artıracak tedbirlere de öncelik verilmelidir” dedi.

” Güçlü ekonomi, güçlü demokrasi…”

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel ise şunları söyledi: “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte tüm ilçe belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. İş dünyası olarak, kamu kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde, güçlü ekonomi ve güçlü demokrasi için çalışmaya devam edeceğiz.”

“Yapısal reformlar için bir an önce harekete geçilmeli”

ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, seçimlerin tamamlanmasıyla, yapısal reformlar için bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyor. Başta enfl asyonla mücadele, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi ve hukukun üstünlüğü olmak üzere ülke sorunlarına çözüm bulunmasını beklediklerini söyleyen Zorlu, “İş dünyası olarak, yerel yönetimlerden temel belediyecilik hizmetlerinin yanında; sürdürülebilir kalkınma hedefl erine uygun, çevreye duyarlı, yeşil ve dijital dönüşüme açık, nitelikli işgücüne yönelik politikalar üretmesini bekliyoruz. Altyapı yatırımlarının artırılması ve ulaşım ağının geliştirilmesi ise hem iş insanlarının hem de İzmir’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın ortak talebidir” dedi.

“Tek problemimiz var o da enflasyon”

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Türkiye’nin artık ekonomiye yönlenmesi lazım. Şimdi ekonomi ve üretim için çalışma zamanı. Ülke olarak da siyasi çekişmeleri bir yana bırakıp üretime odaklanmamız şart. Ekonomide hayata geçirilecek önemli adımlar mevcut. En büyük problemimiz belimizi büken enfl asyon. Enfl asyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Ekonominin acil olarak istikrara kavuşması, öngörülebilir piyasa düzeninin sağlanması önceliklerimiz. Yönetimimizden beklediğimiz de ekonomiye odaklanarak istikrarın getirilmesi” diye konuştu.

“Uygulanan ekonomi politikası devam etsin”

BASİFED Başkanı Semiha Güneş, “Demokrasi şöleni şeklinde bir seçim oldu. Seçimde aday olan tüm isimleri de medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Seçim sonuçlarının iş dünyasına da olumlu yansıyacağını umut ediyorum. İş dünyası olarak uygulanan ekonomi politikasının devam etmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

“Beklentilerimizin karşılanmasını umut ediyoruz”

EGEV Başkanı Hasan Küçükkurt şunları söyledi: “İş dünyası olarak hem merkezi idare hem de yerel idarelerden öncelikle istikrar bekliyoruz. Merkezi idareden ekonomi yönetimi ile bizlere dünya ile rekabet edecek şartları oluştururken, yerel yönetimlerden de en kolay şekilde üretim yapacağımız ortamı sağlamalarını bekliyoruz. Seçim sonrası dönemde de bu beklentilerimizin karşılanacağı umudunu taşıyoruz.”

“Seçim bitti şimdi iş zamanı”

İZSİAD Başkanı Hüseyin Cengiz ise, “İki yıllık seçim atmosferinden sıyrılıp, yüzümüzü halkın gerçek gündemi olan ekonomiye çevireceğimiz yeni bir döneme başlıyoruz. Seçim kaygısının taşınmayacağı yaklaşık dört yıllık süre, ülke ekonomimizin düze çıkması için bir fırsat gibi görünüyor. Uzun süredir ekonomide yaşanan sıkıntıların seçmenin oy tercihlerini belirlediği dün yapılan seçim sonuçlarında görüldü. İş dünyasının temsilcileri olarak bizler de enfl asyon, kur, finansmana ulaşım başta olmak üzere birçok sorun yaşıyoruz. Bu dönemde sıkılaştırılmış ekonomi politikasının devam etmesini ve yaşadığımız bu sorunların bir an önce çözülmesini istiyoruz” dedi.