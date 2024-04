İş dünyasından İsrail'e ihracat kısıtlamasına destek

Takip Et

Ticaret Bakanlığı, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasına karar verdi. İş dünyasının temsilcileri de Bakanlığının bu kararını yerinde bulduklarını, bunun diğer ülkelere de sirayet etmesini umduklarını ifade etti.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, sınırlama kararını olumlu bulduklarını belirtti.

Kopuz, "İslam dünyası olarak bayrama girdiğimiz şu günlerde Gazze maalesef toplu mezar olmuş, cenaze evine dönmüştür. Hal böyleyken soykırım ve insanlık suçu işleyen İsrail'e karşı atılan her türlü adım gibi Gazze'de ateşkes ilan edilene kadar yapı sanayi ürününde ihracat kısıtlaması getirilmesi kararını da iş dünyası olarak olumlu buluyoruz. İsrail'in acımasız ve insanlık dışı katliamlarını durdurmak için yapılanları amasız, fakatsız benimsemek insani duruşumuzun gereğidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'ye gıdaya erişimi keserek masum insanların açlığa terk edildiğini vurgulayan Kopuz, "İnsani yardımların ulaşmasını engelleyen katiller ordusuna karşı ülkemizin aldığı kararın, İsrail zulmüne karşı dünyada yeni bir dönemi başlatacağı aşikardır. Bu tür yaptırımların kapsamı genişler ve insanlık onuru kalmış her devlet tarafından da benimsenir ise Filistin'de devam eden bu dramın sona ermesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Zulme karşı durmak, her zaman önceliğimizdir ve bu bağlamda ticaret erbabı olarak bir an önce ateşkes yapılarak Filistin halkına yapılan soykırımın son bulmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail bu uygulamayı çoktan hak etmişti"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da İsrail'in zulümde geldiği nokta itibarıyla bu tarz yaptırımları ziyadesiyle hak ettiğini kaydetti.

Aydın, Türkiye’nin atmış olduğu bu adımın, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya örnek teşkil ederek yaptırımlarının genişlemesi gerektiğini vurguladı.

Gazze'ye saldırılardan bu yana Türkiye'nin aldığı pozisyon ve eylemlerin net olduğunu belirten Aydın şunları kaydetti:

"İsrail Devleti’nin Gazze'de Müslümanlara yönelik nefret temelli soykırım yaptığı aşikar. İnsanlık bugüne kadar bu asrın zulmüne yönelik ciddi adımlar atmış değil. Bunun nedeni gelişmiş medeni dediğimiz ülkelerin İsrail'e hamilik yapması. Gazze'ye saldırılardan bu yana Türkiye’nin aldığı pozisyon ve eylemleri net. İsrail Devleti'ne yönelik alınan ihracat kısıtlaması bunun bir parçası. İsrail Devleti bu uygulamayı çoktan hak etmişti. Bu iradeden dolayı Cumhurbaşkanı'mız Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan'a ve Ticaret Bakanı'mız Sayın (Ömer) Bolat'a şükranlarımızı arz ediyorum. Milletimizin hislerine tercüman oldular. Dileriz Türkiye'nin atmış olduğu bu adım başta İslam coğrafyası olmak üzere tüm devletlere sirayet ederek büyür ve genişler."