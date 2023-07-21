İş dünyasının finansman sıkıntısı devam ediyor

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

EKONOMİ Gazetesi’ne konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, asgari ücret, akaryakıt ve vergilerde yaşanan fiyat artışlarının reel sektör tarafında sıkıntıları beraberinde getireceğini belirterek, “2018’den bu yana hem dünyayı etkileyen ekonomik gelişmeler hem de Türkiye’nin yaşadığı özel iç meseleler ve 6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle son yıllarda çok zor zamanlar yaşadık. Ancak her şeye rağmen iş dünyası aktörleri enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyor. Kur, faiz ve enflasyonun dengede gitmesini bekliyoruz. Asgari ücret ve akaryakıt zamları gibi zamlar aslında makul seviyede ancak bunlarla birlikte vergide de bir takım artışların olmasıyla biraz sıkıntı çekeceğiz ancak hep birlikte aşacağız. Ülkemize, devletimize ve tüm paydaşlarımıza güveniyoruz. İş dünyası aktörleri enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyor” dedi.

Üretim, istihdam, yatırım ve ihracat odaklı koruyucu yeni tedbirlerin alınması ve mevcut tedbirlerin de devam etmesi gerektiğini aktaran Gülsoy, “Özellikle ihracatın artması için bir takım kolaylıkların, teşvik ve desteklerin artarak devam etmesi gerekiyor” diye konuştu. İş dünyasının finansmana ulaşmada yaşadığı sıkıntıların devam ettiğini de dile getiren Gülsoy, “İş dünyasının işletme sermayesine ihtiyacı var. Bu noktada finans dünyasının reel sektöre destek olmasını bekliyoruz. Bankalar reel sektörle birlikte varlık bulur. Bu nedenle bankalarımızdan bu süreçte daha fazla destek bekliyoruz. Finansa erişim kanallarının çeşitlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda hükümetimizin bir takım çalışmaları var. Bunları biliyoruz, sadece bu kanallara daha hızlı ulaşmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Orta Anadolu Üretim Havzası’nı hayata geçirmeliyiz”

Ömer Gülsoy, Kayseri Ticaret Odası olarak, kentin ihracat rakamlarını artırmak, yabancı yatırımcı çekmek ve yeni işbirliklerinin oluşması için faaliyetlerde bulunduklarını paylaştı. TOBB çatısı altında önemli iş gezilerinin gerçekleştiğini aktaran Gülsoy, “Özellikle Türk-İslam coğrafyasının ticarette birbirini öncelikle tercih etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi karşılıklı ziyaretler ve kazan-kazan mantığına yönelik çalışmaları bir yandan TOBB çatısı altında diğer yandan Kayseri olarak bizlerde sürdürüyoruz. Yaptığımız iş gezilerinin meyvesini önümüzdeki günlerde alacağız” dedi. Kayseri’nin coğrafi konum ve ticari geçmişi ile yeni yatırımcılar için önemli fırsatlar barındırdığının altını çizerek, kente yeni yatırımcıları da davet eden Ömer Gülsoy, “Marmara Havzası doldu. Olası bir deprem felaketimiz olur. Bir an evvel Orta Anadolu Üretim Havzası’nı hayata geçirmeliyiz. Kayseri, İpek Yolu kavşağında, Anadolu’nun ortasında lojistik olarak avantajlı bir şehir. Kentimize gelecek yatırımcılara, kamu ve özel sektör temsilcileri, üniversiteler ve kentin tüm dinamikleriyle birlikte sahip çıkar, önünü açarız” ifadelerini kullandı.

“Otoban olursa ihracatta ikiye katlarız”

Kayseri, 2022 yılında 4 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdi. Mobilya, çelik kapı, demir ve demir dışı metaller ile beyaz eşya sektörlerinde önde gelen Kayseri, bir yandan mevcut pazarlarına yenilerini eklemeye çalışırken diğer yandan da üretim kapasitesini artırarak büyümeyi hedefliyor.

Kayseri Ticaret Odası başta olmak üzere Kayseri Sanayi Odası ve ORAN Kalkınma Ajansı da, iş dünyasının dijitalleşmesi, e-ticaret ve e-ihracat kanallarına olan ilgisinin artması için çeşitli etkinlik ve projeleri hayata geçiriyor. Kayseri iş dünyasının daha çok üretim ve daha çok ihracat için tüm imkânlarını seferber ettiğini belirten Ömer Gülsoy, “Bizler tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Devletimize olan inancımız tam. Dijital dünyanın gereklerine ve yeşil dönüşüme bakarak rotamızı çiziyoruz. İş dünyası olarak yöneticilerden en önemli ve acil beklentimiz ise otoban bağlantılarımızın bir an evvel tamamlanması. Ulaşım olmadan ticaret olmuyor. Ayrıca kentimizin raylı ve havayolu taşımacılığı alanında yatırımlara ihtiyacı var. Ulaşım problemlerimiz çözülür, otoban bağlantılarımız yapılırsa ihracatımızı da ikiye katlarız. Yabancı yatırımcıyı kentimize çok daha rahat getiririz. Bu noktada her türlü işbirliğine hazırız” şeklinde konuştu.