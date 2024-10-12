İş kurmak isteyene 900 bin TL destek! Projeler hibe ile ticari girişime dönüşüyor

TÜBİTAK iş kurmak isteyen genç girişimcilere hibeleriyle iş kurma fırsatı tanıyor. Girişimcilerin projelerini destekleyen TÜBİTAK, projesi olan gençlere verdiği hibelerle şirketleşmelerinin önünü açıyor.

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Destek Programı (BiGG), ile son 12 yılda 2 bin 370 ticari fikrin 2.5 milyar liralık destekle teknoloji girişimine dönüşmesi sağlandı. 2013 yılında BiGG desteğiyle kurulan Picus Security şirketi ise bu yıl 'Turcorn 100' programına kabul edilerek 45 milyon dolarlık yatırım aldı.

İş fikirleri ticari ürün ve hizmete dönüşüyor

Genç dehaların yenilikçi iş fikirlerini ticari ürüne ya da hizmete dönüştürmesini hedefleyen BiGG, 3 aşamadan oluşuyor. Sabah'ın haberine göre ilk aşamada girişimcilerin iş fikirleri alınarak değerlendiriliyor. Ardından program kapsamındaki 149 uygulayıcı kuruluş tarafından fikirlerin iş planına dönüştürülmesi ve ticarileşmesi hedefiyle mentorluk ve hızlandırıcı eğitim hizmeti veriliyor. Değerlendirmelerden başarıyla geçen iş planları için ikinci aşamada şirket kurulum süreci başlıyor.

İş kurmak isteyene 900 bin liraya kadar destek veriliyor

Bu kapsamda hak sahibi projeye yüzde 3 hisse karşılığı 900 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Temiz teknolojiler alanında faaliyet gösteren girişimler için bu tutar, yüzde 5 hisse karşılığı 1.5 milyon liraya kadar çıkabiliyor. Üçüncü aşamada ise kuruluşun elde ettiği son çıktıların, AR-GE çalışmalarıyla iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyelinin arttırılması hedefleniyor.

Öğrenci ve mezunlar başvuru yapabiliyor

Yılda 2 kez çağrıya çıkılan programa üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programında kayıtlı öğrencileri ile mezunları başvurabiliyor. Ancak adayların hâlihazırda herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması ve daha önceki desteklerden de faydalanmamış olması gerekiyor. BiGG çağrılarına ve başvuru detaylarına TÜBİTAK'ın internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

İlk aşamada girişimcilerin iş fikirleri alınarak değerlendiriliyor. Mentorluk ve hızlandırıcı eğitim hizmeti veriliyor. Değerlendirmelerden başarıyla geçen iş planları için şirket kurulum süreci başlıyor. AR-GE çalışmalarıyla ticarileşme potansiyelinin arttırılması hedefleniyor.