İş makinelerinde talep normalleşti ‘balon’ sönüyor

Merve YİĞİTCAN / İSTANBUL

17. Uluslararası İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı (KOMATEK) için geri sayım başladı. İstanbul Fuar Merkezi’nde 29 Mayıs- 1 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek fuara, yaklaşık 300 katılımcı firma ve 40 binin üzerinde ziyaretçi beklenirken, 1000 civarında iş ve istif makinesi de görücüye çıkacak. Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Başkanı Nadir Akgül ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Başkanı Serkan Karataş, fuar öncesi düzenledikleri bir basın toplantısıyla hem etkinliğe hem de sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundular. İMDER Başkanı Nadir Akgül, pandemiden sonra tüm dünyada iş makineleri satışlarında artış olduğunu, küresel pazarın geçen yıl 1,3 milyar adetleri gördüğünü belirterek, Türkiye’de de yıllık satışların iş makinelerinde 17 bine, istif makinelerinde de 30 bine ulaştığını söyledi. Yaşanan artışta deprem bölgesinin yeniden inşası çalışmalarının etkili olduğuna dikkat çeken Akgül, “Bunun yanında sektörde bir balon ekonomisi de oluştu. Hem sektörde yaşanan maliyet artışları hem de ülkedeki enfl asyon ortamı bunu tetikledi. ‘Yarın alma, bugün al’ psikolojisi iş makinelerini de etkiledi. İş makinelerinde normal yıllık satışlarımız 12-13 binlerde iken bir anda fırladı. Bu yılın ilk çeyreğinde iş makinelerinde satışlar geçen yılın ikinci çeyreğinin biraz üzerinde gerçekleşti, istif makineleri ise neredeyse aynı. Ancak ekonomide atılan sıkılaştırma adımlarının etkileri bizim sektörde de görülmeye başlanacak. Yılın ikinci yarısından itibaren satışların düşmesini bekliyoruz. Seneyi yüzde 20-25 gibi bir düşüşle kapatabiliriz” dedi

İhracatta artış sürüyor

Edinilen bilgiye göre, iş ve inşaat makinaları sektöründe 2023 yılında ihracat, 2022 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 14 oranında artarak 2,26 milyar dolar oldu. 2024 yılının Ocak- Mart döneminde sektörde ihracat, geçen yılın aynı dönem ile karşılaştırıldığında yüzde 8,7 oranında artarak yaklaşık 523 milyon dolar seviyelerine ulaştı. İstif makinelerinde ise 2022 yılında 627 milyon dolar tutarında ihracat yapılırken, sektörün bütünleyici alt sektörleri dâhil edildiğinde 2023 yılında ihracat yaklaşık olarak 1 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2024 yılının Ocak-Mart döneminde sektörde ihracat, geçen yılın aynı dönem ile karşılaştırıldığında yüzde 4,8 oranında artarak yaklaşık 164 milyon dolar seviyelerine ulaştı.

Yabancıların ilgisi arttı

İSDER Başkanı Serkan Karataş, fuarda 50 bin ziyaretçinin katılımını öngördüklerini, motor teknolojilerindeki gelişmeler, yeni makine ve teknolojileri de tanıtma fırsatı bulacaklarını anlattı. Bu yılki fuara olan uluslararası ilginin önemine dikkat çeken Karataş, Türkiye’nin uluslararası standartlara Avrupa ile eşzamanlı geçmesinin yabancı yatırımcıların iştahını kabarttığını, hatta bazı yabancı firmaların sektörde yeni yatırımlar için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

“Eleman sorunu devam ediyor”

İş ve inşaat makineleri sektöründeki eleman sorununa ilişkin de konuşan Nadir Akgül, “1 sene içinde satışlar 12 binden 17 bine çıktı. Böyle olunca ciddi bir çalışan ihtiyacı doğdu. Arz talep dengesi bu noktada da bozuldu. Bu artışı önden yakalamak mümkün değildi. Ciddi maaş artışları olmasına rağmen eleman sorunu devam ediyor” dedi.