İSKİ, İstanbul’da yaşayan yabancı sayısını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından İstanbul'da yaşayan yabancı nüfus sayısı ve konut sorunu ile ilgili verileri paylaştı.

Gökce, İSKİ'nin su tüketim verilerine göre İstanbul'da yaklaşık 2,5 milyon yabancı yaşadığını belirterek “ İstanbul’daki yabancı sayısı tek başına bir şehir olsaydı Avrupa’nın en büyük 9’uncu şehri olacaktı. Paris şehir merkezinde 2,1 milyon insan yaşarken, Viyana nüfusu 1,9 milyon, Barcelona sadece 1,6 milyon” dedi.

10 kat artış var

Yabancı uyruklu İSKİ abone sayısı 8 yılda yaklaşık 10 kat arttığına dikkat çeken Gökce “ 2019 yılında 145 bin yabancı uyruklu abone varken bu sayı bu yıl 255 bin 985'e çıktı.

İstanbul’da ortalama hane büyüklüğü 3,3 düzeyindeyken, yabancı abonelerde bir çok hane birlikte yaşadığı için hane halkı büyüklüğü 8-10 düzeyini dahi aşabiliyor. Geçici sığınmacı, konut satışı ile vatandaşlık almış şahıslar, geçici çalışma veya ikamet izni olanlar ile kaçak göçmenler dahil toplam yabancı nüfus vatandaş nüfusumuzun yüzde 16'sına ulaşmış durumda” dedi.