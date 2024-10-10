İŞKUR iş arayanlara nokta atışı yöntemle ulaştı! Boş pozisyonlara 100 bin genç yerleştirildi
İŞKUR iş arayan 100 bin gence ulaştı. Alanında uzman olan ancak işsiz olan gençlere boş pozisyonları tek tek SMS ile bildirimde bulundu. İŞKUR bu yöntemle 100 bin iş arayan gencin işe yerleşmesini sağladı. Bildirimler sayesinde son 3 yılda 700 bin genç iş sahibi oldu.
İŞKUR açık iş ilanlarına uygun adayları SMS ile buldu. İş arayan 100 bin genç bildirimlerle işe yerleştirildi.
Acil eleman ihtiyacı olan iş ilanları tespit edildi
Alanında uzmanlığı olan ancak iş bulamayan gençleri tek tek tespit ederek İŞKUR’da yer alan ilanlara yönlendirdi. Acil eleman ihtiyacı olan boş pozisyonları SMS ile ulaştıran İŞKUR, bu yöntemle 100 bin genci iş sahibi yaptı.
Kişiye özel mesajla İŞKUR işsiz adaylara tek tek ulaştı
İŞKUR Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) verilerini alarak 18-30 yaş arası gençlerin çalışıp çalışmadığını tespit ediyor. Meslek danışmanı tarafından tespit edilen gence sonrasında herhangi bir alanda uzmanlığı varsa kişiye özel mesaj gönderiyor.
Nokta atışıyla 700 bin işsiz genç çalışma hayatına katıldı
Edinilen bilgilere göre çalışmayan ve eğitim öğretim görmeyen 700 bin gence bu yolla ulaşıldı. Mesajda uzmanlık alanında istihdam olduğunu, nerede, hangi firma olduğu bilgileri yer alıyor. Genç, görüşmek isterse atılan mesaj üzerinden irtibata geçerek iş ilanına gidebiliyor. İŞKUR bu proje kapsamında son 3 yılda 700 bin gencin 100 binini işe yerleştirdi.
SMS ile iş görüşmesi oranı arttı
Projede mesaj atılan gençlerin ise mesaj sonrasında işe görüşme oranının yüksek olduğu kaydedildi.