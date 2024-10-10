İŞKUR iş arayanlara nokta atışı yöntemle ulaştı! Boş pozisyonlara 100 bin genç yerleştirildi

İŞKUR açık iş ilanlarına uygun adayları SMS ile buldu. İş arayan 100 bin genç bildirimlerle işe yerleştirildi.

Acil eleman ihtiyacı olan iş ilanları tespit edildi

Alanında uzmanlığı olan ancak iş bulamayan gençleri tek tek tespit ederek İŞKUR’da yer alan ilanlara yönlendirdi. Acil eleman ihtiyacı olan boş pozisyonları SMS ile ulaştıran İŞKUR, bu yöntemle 100 bin genci iş sahibi yaptı.

Kişiye özel mesajla İŞKUR işsiz adaylara tek tek ulaştı

İŞKUR Sosyal Güvenlik Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) verilerini alarak 18-30 yaş arası gençlerin çalışıp çalışmadığını tespit ediyor. Meslek danışmanı tarafından tespit edilen gence sonrasında herhangi bir alanda uzmanlığı varsa kişiye özel mesaj gönderiyor.

Nokta atışıyla 700 bin işsiz genç çalışma hayatına katıldı

Edinilen bilgilere göre çalışmayan ve eğitim öğretim görmeyen 700 bin gence bu yolla ulaşıldı. Mesajda uzmanlık alanında istihdam olduğunu, nerede, hangi firma olduğu bilgileri yer alıyor. Genç, görüşmek isterse atılan mesaj üzerinden irtibata geçerek iş ilanına gidebiliyor. İŞKUR bu proje kapsamında son 3 yılda 700 bin gencin 100 binini işe yerleştirdi.

SMS ile iş görüşmesi oranı arttı

Projede mesaj atılan gençlerin ise mesaj sonrasında işe görüşme oranının yüksek olduğu kaydedildi.